Prema prognozama konzultantske kuće Wood Mackenzie, zalihe dizelskog goriva u zapadnoj Europi početkom će idućeg proljeća biti najniže u proteklih 12 godina. Najkritičnija točka bit će u ožujku, piše Bloomberg.

Europska komisija je prekinula pomorske isporuke ruskog goriva i postoji opasnost da se pogorša situacija s opskrbom na kontinentu. Zalihe su ključna zaštita od takvih poremećaja, a kad ih ponestane, postoji veći potencijal za nepredvidiva događanja na tržištu.

Štern: 'U Hrvatskoj bi moglo doći do nestašica dizela'

Kako je Rusija još uvijek daleko najveći pojedinačni vanjski dobavljač dizelskog goriva u EU, može se očekivati oštar pad zaliha na kraju zime. Dio problema s dostupnošću dizela u Europi, ali i u SAD-u, leži u strukturi terminskih tržišta. Trenutno su brze isporuke isplativije nego da se isto gorivo isporučuje kasnije. To obeshrabruje gomilanje zaliha jer trgovci danas mogu dobiti bolju cijenu nego što to mogu očekivati u budućnosti.

Energetski stručnjak Davor Štern kazao je da bi u Hrvatskoj moglo doći do nestašica dizela jer zbog modernizacije trenutno ne radi rafinerija u Rijeci. Obustava proizvodnje trajat će sve do proljeća iduće godine.

"Brine ono što bi moglo biti nakon Nove godine. Nije to čak ni pitanje cijena, a ona za dizel otišla je do povijesnih visina. Ako ne bude robe na tržištu, mogla bi biti dvostruka. Ono što je najopasnije to je da svi svjetski traderi više ne garantiraju isporuku. Oni sami sebi više ne mogu vjerovati i u svim novim ugovorima piše best effort. Više nema garancije isporuka ni rokova. Moglo bi doći do velikih nestašica i zato smatram da je cijeli ovaj potez (obustava rada rafinerije) vrlo upitan", rekao je Štern.