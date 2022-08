Gotova je obdukcija vozača poljskog autobusa koji je u smrt odveo svog kolegu i još 10 hodočasnika, javlja RTL. Potvrđeno je da je imao čak 72 godine, a kao uzrok tragedije spominje se i moguće puknuće gume.

Policija slučaj i dalje istražuje, a pomažu i kolege iz Poljske. Rade na rekonstrukciji putovanja i događaja prije same nesreće "Očekuje se da će se prema rezultatima obdukcije utvrditi najvjerojatniji uzrok zbog kojega je vozač izgubio kontrolu nad upravljanjem autobusa", kazao je zamjenik županijske državne odvjetnice u Varaždinu, Darko Galić.

Umjesto kući, pošalju ih dalje na vožnju

Obdukcija je utvrdila da vozač nije bio pod utjecajem alkohola ili droga, te da nije bolovao od akutnih bolesti.

Teške autobusne nesreće u Hrvatskoj su se već događale, a prošlo ljeto stradalo je 10 kosovskih putnika. Policija pojačano kontrolira voze li prijevoznici po pravilima ili varaju tahografe. "Dođu od nekuda, misle da će kući, pošalju ih dalje jer nema vozača... Kako se mulja se s karticama, sa listićima, to ne znam, ali čujem da se svašta radi. Listić se baci, stavi se drugi i ide dalje", rekao je vozač autobusa Enes.

Više od 50 posto tahografa i dalje radi na listiće, ostali su digitalni, no i njih se može prevariti...

"Neki vozači moraju koristiti dvije kartice, pa onda mijenjaju - malo voze na svoju a malo na tuđu. Ali inspekcije u zemljama Europske unije su već tome stale na kraj pa imaju uređaje putem kojih se može naći druga memorijska kartica ako se ona nalazi negdje u vozilu", objašnjava Miljenko Gočin iz Sindikata hrvatskih vozača.

U iduće dvije godine prema propisima EU svi moraju biti zamijenjeni najsuvremenijima koje će inspekcija moći kontrolirati bez da zaustavi autobus.

Vozači u mirovini primorani su voziti

No ni to neće riješiti manjak radnika. "Jako su često vozači u mirovini primorani dalje voziti. To je onaj problem obračuna plaća u Republici Hrvatskoj za vozače. Naime, mi godinama upozoravamo da taj obračun nije dobar zbog toga što se radi na osnovi količine prevezene robe ili broja prijeđenih kilometara. Na taj način se vozaču obračunava plaća", objašnjava Gočin.

Manjak vozača problem je na razini cijele Europe, a u Hrvatskoj ih u ovom trenu nedostaje najmanje dvije tisuće.