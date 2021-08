Jučer je u Rijeci, na području Škurinja, u nesretnom događaju u prometu smrtno stradala srna, piše Riportal.

Srna je uginula u mukama jer se vozač koji ju je udario vozilom odvezao s mjesta događaja, a da pritom nije pozvao dežurne službe kako bi možda spasile životinju.

Na mjesto događaja naišao je poznati riječki obiteljski liječnik Leonardo Bressan koji je potresen viđenim napisao prilično oštru objavu Facebooku gdje se obrušio na odbjeglog vozača. Istovremeno je i njegova objava šokirala javnost.

'Onome tko ju je udario autom i otišao...'

Objavu Leonarda Bressana prenosimo u cijelosti:

“Katastrofa u organizaciji gradskih dežurnih službi, u tzv. “Novom ritmu grada”?

Pri izlasku iz Pevexa na Škurinjama, u 11h sam naišao na mladu srnu (nema ni godinu dana) koju je nesavjesni vozač na raskrižju oborio vozilom i nije se ni zaustavio niti zvao nekoga…

Stao sam ispred nje, stalo je još nešto ljudi, ona ozlijeđena leži na cesti, bori se za svaki udah, odmah donosimo svježu vodu, polijevamo je, na suncu smo, zovem odmah Veterinarsku stanicu, zovem i Komunalno redarstvo, 11,10h, kažu doći će….

U 11,25h mala srna ugiba. Čekamo i dalje, sada je 11,45h, stiže ekipa iz Veterinarske stanice da preuzmu to beživotno mlado…

Onome tko ju je udario autom i otišao želim da mu se tako nešto slično desi u obitelji, to je nečovjek…“, napisao je Bressan na Facebooku.

'Pretjerana reakcija...'

Njegova je objava potaknula niz negativnih, ali i pozitivnih reakcija.

“Leonardo Bressan, oprosti, ali mislim da je reakcija malo pretjerana. Ja bih tom nečovjeku možda poželio da mu auto udari psa ili mačku, premda bi i to bilo jako ružno s moje strane, ali nikad ne bih poželio da mu se to dogodi, kako kažeš, “… u obitelji …”. Možda je prikaz incidenta malo nesretno sročen, ali zvuči kao da mu/joj netko želi da mu/joj strada dijete, žena, otac, majka…? Budući da to ne povezujem s tobom, reagiram ovako. Sorry i pozdrav!“.