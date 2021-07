Dugogodišnji vozač pokojnoga zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića, Zdravko Krajina i zagrebački ugostitelj Denis Mohenski, poznat kao "kralj Adventa" - obojica uhićeni prošloga tjedna u aferi Advent - u Bužiniji kod Novigrada u Istri sagradili su u istoj ulici istovjetne luksuzne vile. Jutarnji list piše da ih u vrhuncu srzone iznajmljuju za čak 32 tisuće kuna tjedno, a susjedi kažu da su ondje na zabavama viđali pripadnike zagrebačke elite.

Vila se u katastru još vodi kao pašnjak

Index piše kako je Krajina svoju nedavno izgrađenu vilu ponudio za iznajmljivanje pod imenom Villa Riposo, a dostupna je i na stranici Booking.com gdje se navodi da joj je površina 256 četvornih metara. Luksuzno je opremljena, a ispred nje je bazen. "Ukupni smještajni kapacitet vile je za maksimalno 8 osoba. Vila raspolaže s 4 luksuzne i klimatizirane spavaće sobe. Sve spavaće sobe raspolažu s king-size krevetima. Sve sobe imaju i vlastite kompletno opremljene ensuite kupaonice, od kojih jedna ima i prekrasnu kadu za opuštanje", stoji u opisu Ville Riposo na Booking.com.

Index piše kako u katastru stoji da je vlasnik vile Prstenko Krajina, otac Zdravka Krajine, ali istražitelji smatraju da je stvarni vlasnik bivši vozač pokojnog gradonačelnika Zagreba. Zemljište na kojem je izgrađena vila kupljeno je u svibnju 2019. godine, a zanimljivo je da se u katastru još uvijek vodi kao pašnjak.

'Snaha vodi sve papire, Zdravko se ne razumi'

O Prstenku Krajini nema mnogo informacija, ali se zna da je Milanu Bandiću na predsjedničkim izborima 2009. godine donirao za kampanju 80.000 kuna. On je u razgovoru za Index rekao da vila u Novigradu doista jest njegova i da njegov sin Zdravko nema veze s njom. Na pitanje odakle mu novac za gradnju vile, kazao je da je sa ženom živio i radio u Njemačkoj te 20-30 godina bio obrtnik.

"Bavio sam se pretovarom, istovarom, imao sam bagere i kamione. Onda sam imao prijevozničku firmu, 16-17 kamiona sam imao", kazao je stari Krajina za Index.

Na pitanje koliko vrijedi vila odgovorio je da jop nije zbrojio. "Moja snaha meni vodi sve papire. Ne Zdravko, ne razumi se on u ništa. Snaha je žena koja zna sve, vodi mi sve papire i financije. Ona meni to vodi, jer sam ja nepismen za te papire i kompjutere. Ne bi ja ni otišao da nisu došli ovi kompjuteri, đavli", odgovara Prstenko Krajina.

'Đavla je on dobija nešto, nije on ni tu firmu vodio na Adventu'

Novinari Indexa upitali su ga i za navodne ilegalne poslove njegovog sina s Bandićem u kojima je ovaj navodno došao do velikog novca.

"Đavla je on dobija nešto. Nije on ni tu firmu vodio na Adventu, to mora da mu je žena isto vodila, ma šta će Zdravko. Kad je kupova stan, proda je stan tamo u Zagrebu i pita me jel bi mu ja dao, da mu dam šta novaca. Ja sam mu uplatio 50.000 eura. Ni vikendicu od mog dida kad je sređiva nije imao novaca.", kazao je Prstenko Krajina te dodao da ga je snaha nagovorila da se upusti u gradnju vile i uđe u biznis s iznajmljivanjem.

A vila Denisa Mohenskog, koja se nalazi prekoputa, sagrađena je na zemljištu kupljenom u veljači 2018. godine. Na tom je zemljištu uredno zavedena vila s bazenom, a vlasnici su Denis Mohenski i njegova supruga. Ta se vila također renta, pod nazivom Villa Bianca, za 17.243 kune na tjedan.