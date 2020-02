VOZAČ (19) PROŠAO KROZ CRVENO I POKOSIO DJEVOJČICE: ‘Išle smo preko zebre i krajičkom oka spazili kako juri auto…’

Do nesreće je došlo u Bjelovaru, a jedna od djevojčica je teško ozlijeđena

Na pješačkom prijelazu u Hebrangovoj ulici ispred IV. osnovne škole u Bjelovaru, u petak oko 13.50 sati 19-godišnjak je Renault Twingo pokosio tri djevojčice u dobi od 12 godina.

Kako je izvijestila policija, kretao prema središtu grada te na semaforiziranom križanju sa Stepinčevom ulicom prošao kroz crveno svjetlo. Trenutak kasnije na pješačkom prijelazu je udario tri djevojčice koje su u tom trenutku prelazile kolnik.

„Nakon prometne nesreće vozač se nastavio kretati te se nakon oko 50 do 70 metara zaustavio s vozilom na parkirnom prostoru u Ulici Andrije Hebranga. Radi zadobivenih ozljeda pješakinje su vozilom hitne medicinske pomoći prevezene u Opću bolnicu Bjelovar zbog pružanja pomoći, gdje su dvjema kvalificirane lake tjelesne ozlijede, dok je trećoj teško ozlijeđena noga. Vozač nije bio pod utjecajem alkohola, a protiv njega slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru“ navode iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

‘Udario me desnim retrovizorom’

“Nas tri prijateljice iz istog razreda smo išle smo preko „zebre“ na zeleno svijetlo, i kad smo zakoračile oko sredine ceste krajičkom oka spazila sam automobil koji je jurio meni s lijeve strane, ali je bilo kasno. Bila sam najbliža automobilu, Twingo, crvene boje koji me udario desnim retrovizorom u lijevi lakat i kotačem prešao preko noge. Nismo čuli da je svirao ili kočio, jer bi tada, bez obzira što smo mi imale zeleno, a on crveno svjetlo na semaforu pokušale se maknuti. Do mene, u sredini je hodala prijateljica koju je udario u nogu, a drugu koja je bila najudaljenija od automobila je također udario u nogu”, kazala je za 24 sata jedna od djevojčica (12) koja je sudjelovala u nesreći.

“Supruga me nazvala i bio sam sav izvan sebe kad sam čuo da je naša, najstarija, od tri kćeri ozlijeđena. Došli smo pred školu, a djevojčice su odvezene u bolnicu. Vidio sam da je nekih 100-tinjak metara dalje stajao automobil, bjelovarskih registarskih oznaka, na parkiralištu trgovine koja prodaje boje i lakove”, rekao je otac djevojčice. – govori nam Larisin otac, koji je u nedoumici, kad se radi o vozaču. Pitanje koje si sam na glas postavlja, je bili vozač stao ili bi nastavio dalje, da iza njega nije bilo policijsko vozilo.

Jedna od djevojčica je teško ozlijeđena.

Vozač (19) F. N. koji je prošao kroz crveno nije bio pod utjecajem alkohola, potvrdili su iz policije za 24 sata. No, kako se radi o prolasku kroz crveno vozač će uz prekršajnu prijavu dobiti i kaznenu prijavu, jer se radi o teškoj ozljedi.