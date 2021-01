VOLONTERI IZ PETRINJE: ‘U Pleterova jela moramo dodavati meso. Sutra spremamo zadnji obrok i idemo. Ovo je sve tužno…’

‘Planirao sam ostati duže, no koliko sam shvatio i imam opći osjećaj da su svi povrijeđeni na način na koji se postupilo prema ugostiteljima volonterima pa praktički idemo svi doma’, rekao je jedan od volontera

Kuhari okupljeni oko Udruga kuhara koji su od prvog dana katastrofalnog potresa u blatu Petrinje i na hladnoći spremali tople obroke za građane, sutra kuhaju zadnji ručak. Nakon toga će spremiti, počistiti te se uputiti svojim kućama, budući da njihov posao preuzima državna tvrtka Pleter.

Volonteri su svu hranu pripremali od donacija, a nešto namirnica posljednjih su dana dobili i od Crvenog križa. Od jučer na njihov punkt stiže i hrana pripremljena u Pleteru.

Danas je ta državna firma pripremila varivo od mahuna s krumpirom i puretinom s rižom.

‘Definitivno treba više mesa’

“Danas poslužujemo Pleterovo jelo, varivo mahune sa krumpirom i rižom, mesa ima u tragovima. Definitivno bi tu trebalo više mesa, više začina. Treba biti kalorično, ljudi su u teškoj situaciji i treba im kalorična hrana, a ne juha. Mislim juhe su super za ovo vrijeme, ali juha je predjelo, a ne glavno jelo”, rekao je jedan od volontera za 24sata te dodao kako su zbog takvog praznog jela u svaku porciju stavili malo veću količinu mesa. Ubačen je i pečeni svinjski odrezak kojeg su priremili od svojih namirnica iz donacija.

Većina volontera za 24sata je rekla kako navjerojatnije odlaze u srijedu ili četvrtak. Ostat će tek rijetki od njih.

“Za mene je jako tužno da je državi trebalo dva tjedna da reagira, da uopće napravi nešto u vezi ovoga, da se pokrene. I na kraju niti hvala ne može reći ljudima koji su ovdje došli prvi, nego unajmljuju tvrtku koju moraju platiti. To je sve tužno i nije nimalo ugodno ljudima”, rekao je volonter Kristijan iz Kaštela.

‘Svi su povrijeđeni kako se postupilo prema volonterima’

“Planirao sam ostati duže, no koliko sam shvatio i imam opći osjećaj da su svi povrijeđeni na način na koji se postupilo prema ugostiteljima volonterima pa praktički idemo svi doma”, rekao je Karlo iz Lovrana.

20-godišnji Ivo Matusinović iz Splita stigao j kao zamjena prije dva dna, no i on će uskoro kući. “Drago mi je što smo koliko toliko mogli pomoći ljudima. Ljudi su nam zahvalni, a nam je toplina oko srca. Tužno je što nas država uz sav ovaj naš trud blati. Nisu nam rekli, naprotiv samo nam odmažu i razvlače nas po novinama kao da smo ne zna niti ja šta”, rekao je Ivo.

‘Samo se nadam da će nahraniti ljude’

“Sutra spremamo zadnji obrok i idemo. Očekivali smo barem jedan postotak agilnosti države. Učinili smo ono što smo tili, srcem i dušom i tijelom, to smo napravili, ljudima smo dali ono što je sad u ovom trenutku bilo najbitnije, to je topli obrok. Ljudi su po komentarima bili zadovoljni. Sustav smo postavili na noge, iz dana u da se to poboljšavalo i nakon sedam dana smo bili spremni za sigurnih 15.000 porcija dnevno bez ikakvog problema izbacivati. Samo će to preuzeti Hrvatska država. Nadam se, samo se nadam da će ljudi biti nahranjeni, ništa drugo”, rekao je 42-godišnji Trogiranin Robert koji je u dva navrata volontirao u Petrinji.

Tvrtka Pleter: Obroke isporučujemo od prvog dana potresa

Iz tvrtke Pleter-usluge u utorak su ponovili da od prvog dana razornog potresa, 29. prosinca, isporučuju tople obroke na potresom zahvaćenom području za državne institucije, što je njihova primarna djelatnost, a od jučer i za stanovnike.

“Već prvi dan nakon razornog potresa društvo je pripremilo oko 3600 obroka“, priopćili su iz tvrtke Pleter-usluge istaknuvši da na potresom pogođenom području kontinuirano pripremaju tople obroke za potrebe Ministarstva obrane, Oružanih snaga te drugih državnih institucija i službi, kao i za prehranu stanovništva smještenog u petrinjskoj vojarni.

Pojasnili su da su kao društvo u stopostotnom državnom vlasništvu, osnovani s primarnom zadaćom “pružanja potpore u uslužnim djelatnostima MORH-u i OS RH” te dionicima sustava Domovinske sigurnosti, a da je njihova zadaća kuhanja obroka za šire stanovništvo proširena tek nakon što je osnovan Stožer civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa na čelu s potpredsjednikom Vlade Tomom Medvedom.

Tako su od 11. siječnja preuzeli pripremu kuhanih i suhih obroka, koji se pripremaju u objektima Društva u Petrinji, Plesu, Velikoj Buni, Karlovcu, te u tri objekta u Gradu Zagrebu.

“Broj pripremljenih obroka određuje se temeljem dnevnih iskaza potreba Stožera te se dostavljaju na dogovorene lokacije, a samu podjelu građanima provode volonteri Hrvatskog Crvenog križa”, naveli u priopćenju.

Pleter demantirao fotografiju o navodno njihovom obroku

Nakon što su se na društvenim mrežama pojavile fotografije navodnih obroka koje je ta tvrtka jučer pripremila za stanovništvo pogođeno potresom, iz Pletera su demantirali da se radi o njihovom obroku, a osvrnuli su se i na ostala nagađanja o cijeni svoje usluge.

“U tom pogledu, želimo obavijestiti javnost da je jučer na meniju Pletera bio vinogradarski gulaš, a ne rižoto koji je na fotografijama prikazan. Kako bi spriječili daljnje dezinformacije, obavještavamo Vas da će na današnji dan društvo isporučiti vojnički grah kao glavni obrok, a u cilju suzbijanja ovakvih lažnih i uznemiravajućih informacija nastaviti ćemo s praksom objave dnevnih menija”, stoji u priopćenju.

Istaknuli su kako cijena pojedinog obroka još nije formirana, jer “ona ovisi o normativu obroka, broju lokacija podjele te angažiranom broju djelatnika”, a da će konačna cijena biti formirana isključivo po stvarno utrošenim resursima.

Sa žaljenjem su, kažu, primijetili da trud koji su djelatnici Pletera u okolnostima epidemije uložili od prvog dana potresa nije u središtu pozornosti, već da se pozornost usmjerava u “nepotrebne i neopravdane rasprave” koje su u pravilu utemeljene i na netočnim informacijama.

Kako su istaknuli, svakodnevno predano rade na održavanju i podizanju kvalitete usluge, u redovnim i ovakvim izvanrednim okolnostima.

‘I naši ljudi zaslužuju priznanje’

Dodali su da svi volonteri i ljudi dobre volje koji su se stavili na raspolaganje u pomoći potresom pogođenom stanovništvu, zaslužuju sve zahvale i priznanje, ali i da priznanje jednako tako zaslužuju i zaposlenici tvrtke Pleter, jer se radi o ljudima koji dijelom i sami potječu s potresima pogođenog područja te su i osobno pogođenim njegovim posljedicama.

Iz Pletera su istaknuli kako oni, unatoč tome što su tvrtka u stopostotnom vlasništvu države, nisu korisnici državnog proračuna te da plaće za radnike osiguravaju isključivo iz vlastitih prihoda.