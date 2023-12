Velika vatrena buktinja koja je u utorak izbila na Sućidru natjerala je mnogobrojne vatrogasne snage na teren, a prema svemu sudeći vatra je zahvatila baraku u kojoj su volonteri splitske udruge "Empatija" nedavno uredili sobu 85-godišnjem Luki Matkoviću i njegovoj kćeri Jeleni, piše Slobodna Dalmacija.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Informaciju da se radi baš o toj baraci potvrdila je Jagoda Laco, predsjednica Udruge Empatija koja je u vidnom šoku uspjela samo potvrditi kako je Jelena živa.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Obitelj koju je pogodila ova tragedija već je doživjela sličan scenarij. Naime, nakon što je njihova baraka u kojoj su na Brdima živjeli 70-ih godina prošloga stoljeća izgorjela, preselili su se u sličnu takvu, ali tek izgrađenu na Sućidru u kojoj su živjeli skoro četiri desetljeća.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Vatrogasci su u gašenju požara imali velikih problema s crijevom doći do vatre zbog velikog broja parkiranih vozila koja u ovom izrazito gusto naseljenom području stvaraju probleme. Ovoga puta od pomoći je bila kiša, no mještani se pitaju do kad će ovakvo 'divlje' parkiranje biti dopušteno.

