Prošlo je pola godine od razornog potresa na Baniji, šteta je veća od pet milijardi eura, oštećeno je oko 40 tisuća objekata, od kojih se mnogi moraju srušiti jer više nisu za život. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek rekao je jutros za HRT da je prijavljeno 6918 obiteljskih kuća za nekonstrukcijsku obnovu.

Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes otkrila je da je zatekla kaos nakon što je prije tri tjedna preuzela dužnost. "Prema dostupnim informacijama, nije bilo nikakve suradnje između lokalne jedinice i Stožera...", dodala je.

Dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić tvrdi da među stanovnicima vlada veliko nezadovoljstvo. "Na temperaturama koje su u kontejnerima penju do 45 stupnjeva nemoguće je živjeti", naglasila je.

Jedan kontejner na zagrebačkom trgu?

Istaknula je da ljudi nisu zbrinuti, smješteni su u kontejnerima, te da obnova ide sporo i tromo. Smatra da se država treba orijentirati na izgradnju drvenih i montažnih kuća jer ljudi ne mogu zimu dočekati u kontejnerima.



"I sami vidite da teče sporo, ja već mjesec dana čekam elaborate, sve je predano u Nacionalni stožer za uklanjanje kuća, imamo donatore koji žele početi raditi kuće. Mi u ovome sistemu rješavamo samo hitne pojedinačne slučajeve - ako je hladno - nabavljamo grijalice, ako je vruće - klime. Neki mogu dobiti klime, neki ne mogu. Onda je rečeno da će svi dobiti klime. Ljudi to ne mogu čekati. Ja bih voljela da se jedan kontejner stavi na Trg bana Jelačića i da svi političari budu unutra po 10 minuta na + 40 stupnjeva i onda će vidjeti da ljudi ne mogu u tome živjeti", ustvrdila je.

Vruća srijeda

Kako javlja prognostičarka RTL-a Damjana Ćurkov, danas će u cijeloj zemlji biti vruće, ponegdje i vrlo vruće, a zatim će u drugom dijelu tjedna temperatura u unutrašnjosti biti ispod 30 stupnjeva. Već će prijepodne u većini zemlje biti vruće, a olakšanje neće donositi ni vjetar s juga – uglavnom slab do umjeren jugozapadnjak, uz obalu i jugo.

U središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, povremeno će biti umjerene naoblake, a rijetko potkraj dana i ponekog pljuska. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak uz koji ostaje vruće s temperaturom od 31 do 34 stupnja. Na istoku zemlje i danas vrlo vruće s temperaturom do najviše 36 stupnjeva. Uz to će i ovdje biti pretežno sunčano, a tek je ponegdje navečer moguć poneki kraći pljusak.

U Dalmaciji većinom sunčano i vruće s temperaturom između 31 i 36 stupnjeva. Puhat će slabo do umjereno jugo, prema otvorenom moru i maestral. Temperatura mora je duž obale između 24 i 26 stupnjeva. I na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, tek povremeno s nešto oblaka, a rijetko je moguća i koja kap kiše. Uz slab do umjeren jugozapadnjak temperatura od 27 u gorju do 33 uz obalu.

Idućih dana na kopnu i moru

U četvrtak će po visini stići vlažniji i hladniji zrak pa će biti pljuskova, a kada se to dogodi na ovim vrućinama moguća su izražena nevremena praćena tučom, ovaj put izglednije u zapadnim predjelima. U petak će povremene kiše biti i na istoku, a posvuda će se temperatura spustiti ispod 30 stupnjeva.

Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano, poneki pljusak moguć je lokalno na sjevernom dijelu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Zapuhat će sjeverozapadnjak, pod Velebitom i bura, a temperatura i uz obalu nešto niža.