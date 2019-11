VOLITE AUTOMOBILE, JURNJAVU I VRATOLOMIJE? U Arenu stiže adrenalinski spektakl ‘Masters of Dirt’, imamo i promotivni kod za popust na ulaznice

Glavna zvijezda “Masters of Dirt“ spektakla bit će mega popularni FMX šampion Kai Haase

Volite motore, automobile i jurnjavu, vratolomije su vaša strast i adrenalin je sastavni dio vašeg života? Imamo odlične vijesti za vas! RTL Music i Masters of Dirt pozivaju sve ljubitelje motocrossa, adrenalina i jedinstvenog freestyle showa da svoje ulaznice osiguraju tijekom BLACK

ADRENALINE WEEK-a uz korištenje posebnog promotivnog koda BLACK2019 te ostvare popust od 25% na sve* kategorije ulaznica!

“Masters of Dirt Total Freestyle“ spektakl dolazi u Arenu Zagreb 28. prosinca!

Zvijezde freestyle vratolomija dolaze u Arenu Zagreb 28. prosinca ove godine u sklopu turneje “Masters of Dirt Total Freestyle Tour 2019“. Sve posjetitelje očekuje adrenalinski spektakl prepun nevjerojatnih skokova i flipova na motociklima, quadovima, mountain i

BMX biciklima u izvedbi virtuoza koji će izvoditi najluđe trikove na svijetu i skakati do čak 14 metara u visinu na poligonu dugačkom 24 metara uz miris spaljenih guma, zvukove službenog Masters of Dirt DJ-a Mosakena te „Fuel Girls“ plesačica iz Velike Britanije.

Glavna zvijezda „Masters of Dirt“ spektakla bit će mega popularni FMX šampion Kai Haase koji je prvi u svijetu izveo FMX flat-drop backflip sa svojim motociklom na zemlji i to s rampe visoke nevjerojatnih 10 metara. Uz Kaija očekuje se i spektakularni nastup Alesa Rozmana

koji će izvesti backflip na svojem quadu te dolazak zvijezde freestyle planinskog bicikliranja Adolfa Silve koji će izvesti triple backflip na svom mountainbike biciklu.

Ulaznice se mogu kupiti putem linka http://www.eventim.hr/hr/ulaznice/masters-of-dirt-zagreb-arena-527608/event.html i to po posebnoj promotivnoj ponudi za vrijeme BLACK ADRENALINE WEEK-a 25.11 – 1.12.2019.! Iskoristite promo kod BLACK2019 i svoje ulaznice nabavite uz 25% popusta!

Sve novosti o “Masters of Dirt Total Freestyle“ spektaklu te najave izvođača kao i njihovih nevjerojatnih točaka možete pratiti na službenoj web stranici https://www.mastersofdirt.com/ te na facebook eventu: https://www.facebook.com/events/654190118432586/