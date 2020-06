VOLE PREPUCAVANJE I IDEOLOGIJU, ALI ŠTO JE S KLJUČNOM TEMOM? Novinarka pitala političare kako bi nas spasili? Jedan kaže – kukuruzom

Iako teško da će igrati ključnu ulogu čak i ako se probiju u Sabor, vrijedno je znati za što se zalažu

Prema posljednjim anketama, u tri najjače političke snage osim HDZ-a i SDP-a uvrstit će se i Domovinski pokret.

Prema posljednjem Cro demoskopu sve ostale stranke su ispod izbornog praga, iako to treba uzeti s rezervom, jer istraživanje tretira Hrvatsku kao cijelu izbornu jedinicu, a ne uzima u obzir i kolacije.

HDZ IMA VIŠE OD 30 POSTO POTPORE BIRAČA: Plenković najpopularniji, Berošu se dosta pao, a najomraženiji se ne skida s trona

Iako teško da će igrati ključnu ulogu čak i ako se probiju u Sabor, vrijedno je znati za što se zalažu.

Petra Mlačič iz RTL-a zato je i njima postavila ključno pitanje s kojim će se morati nositi buduća Vlada – da su oni u poziciji moći kojim bi potezima spasili gospodarstvo od krize?

Turisti bi plaćali usluge i kukuruzom

“Gadno je sad bit ministar, a posebno je gadno sad biti premijer”, ističe Željko Kerum. Rješenje u ovom trenu vidi u Vladi nacionalnog jedinstva. Ovo nije vrijeme za politička prepucavanja kaže, vidimo da je turizam posrnuo, treba napraviti zajednički plan i osigurati dvije stvari – hranu i lijekove.

“Zato sam rekao da bi trebalo ljudima koji hoće doći u Hrvatsku, tkogod oni bili Mađari, Česi, Srbi… dajte im popuste ili osigurajte robnu razmjenu. Nema veze, nemaju novca, jel’ mogu platiti u kukuruzu, pšenici, nečemu drugome”, rješenje je koje bi iskoristio Kerum.

‘Kad kupujete auto, potičete njemačku privredu’

Nešto drugačijim riječnikom, važnost samodostatnosti u hrani istaknuo je i Igor Peternel iz Domovinskog pokreta

“Kad potičete kupnju novog automobila vi potičete njemačku ili japansku privredu, a kad potičete proizvodnju hrane ili nešto drugo, vi potičete našu privredu”, dao je svoje viđenje Peternel. “Kao drugo treba prestati krasti, treba se odgovorno ponašati prema javnome novcu”, komentirao je Igor Peternel.

‘Tvrtke koje traže pomoć dati državi’

Samodostatna poljoprivreda nešto je s čime se slažu i na drugom kraju političkog spektra, Radnička fronta spas za krizu vidi u progresnom oporezivanju. Smatraju da bi teret krize trebali nositi bogati.

“Mi imamo u Hrvatskoj 51.000 ljudi koji na svojim računima imaju 75 milijardi kuna. Vlada nije zahvatila u tu imovinu i to bogatstvo. I da one firme koje traže pomoć države jednostavno državi daju vlasništvo. Da se pretvore u neke vrste zadruga”, rekla je Peović. “Mi smo vidjeli da je naša Vlada financirala sportske kladionice oduzimajući osobama s invaliditetom, to nije dobro poticanje gospodarstva”, zaključuje Katarina Peović.

‘Do krize moćda ne bi ni došlo’

Mezavisna Mostova kandidatkinja Marija Selak Rapudić smatra da je Stožer koji je donosio odluke bio ispolitiziran i da je ona bila na poziciji moći odluke bi donosili neovisni stručnjaci – tvrdi; što bi možda spriječilo da do krize u gospodarstvu uopće dođe.

“Prvo bih uzela preporuke SZO-a ‘cum grano salis’ zbog svega onoga što smo vidjeli da je problematično u njenom djelovanju od povezanosti s jednom privatnom osobom koja u njoj ima velike udjele do onoga što se događalo s Kinom”, ističe Selak Raspudić.