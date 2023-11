Andrej Plenković je u ponedjeljak predložio osječko-baranjskog župana i potpredsjednika HDZ-a Ivana Anušića za novog ministra obrane.

Ivan Anušić je višestruko odlikovani dragovoljac Domovinskog rata koji je prošao mnoga bojišta i bio pripadnik Vojne policije. No, u svojoj biografiji nema drugih natuknica koje bi ga kvalificirale za osobu koja će voditi sektor obrane. Takvih kvalifikacija, doduše, nije imao ni razriješeni Mario Banožić, ali on je više od tri godine proveo na čelu MORH-a i imao dovoljno vremena za upoznavanje sustava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Privremeno rješenje?

Vojni i sigurnosni stručnjak Marinko Ogorec smatra da je Anušić “prijelazno rješenje” te da će glavninu poslova u MORH-u i dalje odrađivati državni tajnik Zdravko Jakop, inače brigadni general s najvišom razinom izobrazbe za visoke časnike NATO-a stečenu na Defense Collegeu u Rimu.

“Anušić je, koliko znam, samo privremeno i prijelazno rješenje. Donesena je odluka jer je trebalo što prije imati ministra obrane. No, sustav kao takav funkcionira i u postojećim okolnostima. Državni tajnik Jakop je dugo u sustavu i jako dobro ga poznaje pa smatram da ne bi trebalo biti problema. Anušić će očito na čelu MORH-a biti do izbora. Na neki način, to je pokrpavanje, ali smatram da, što se tiče nacionalne sigurnosti, sustav nije ugrožen”, kazao je Ogorec za N1.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodao je da je ministarska funkcija isključivo politička, dok operativci koji najbolje poznaju sustav “odrađuju poslove”.

'Bolje je da resor vodi profesionalac'

Na funkciji ministra obrane u proteklih tridesetak godina u hrvatskim je vladama su ponekad bili bivši aktivni vojnici, umirovljeni generali poput Pavla Miljavca, Ante Kotromanovića i Damira Krstičevića. Ali i “potpuni civili” poput Joze Radoša i Željke Antunović tijekom mandata premijera Ivice Račana ili Branka Vukelića i Berislava Rončevića u mandatima Ive Sanadera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Što o Anušiću kažu HDZ-ovci, a što oporba: 'Ovo je znak slabljenja Plenkovića'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uvijek je bolje da na čelu resora bude profesionlac koji poznaje sustav i posao. No, hoće li to biti civil koji nema dovoljno znanja i iskustva ili osoba koja je već bila involvirana u sustav i vojne strukture – to je stvar političke odluke”, kazao nam je Ogorec.