VOJNI STRUČNJAK OTKRIO MOGUĆI RAZLOG ZA BLOKADU WASHINGTONA: ‘Amerikanci ne žele da ova oprema završi u hrvatskim rukama’

U pitanju je prije svega posao, a moguće je i da SAD ne želi napredne sustave u rukama Hrvatske, ističe Ogorec

SAD je blokirao Hrvatsku kupovinu izraelskih F-16, a za sada, službeno, kao razlog navode samo to da američka vlada mora državi kojoj je prodala svoje avione odobriti da ih proda trećoj zemlji.

Tijekom pregovora bili smo dosljedni i jasni vezano uz tehničke uvjete pod kojima bismo pristali na sklapanje ugovora”, naglašava američka strana.

‘Tražimo rješenje’

“U ovim trenucima aktivno surađujemo s Izraelom i Hrvatskom kako bismo dogovorili prihvatljivu opciju koja ispunjava hrvatske potrebe unutar zadanog vremenskog razdoblja”, navodi se u priopćenju američkog veleposlanstva.

AMERIKANCI PROGOVORILI O BLOKADI PRODAJE IZRAELSKIH F-16: ‘Jasno smo dali do znanja koji se tehnički uvjeti moraju ispuniti’

Krstičević ističe kako je sva odgovornost na Izraelu jer se on obvezao ishoditi dopuštenje SAD-a te da sve to ima i na papiru. No ostaje pitanje zašto SAD blokira prodaju, i to Hrvatskoj kao članici NATO-a.

MORH PREBACIO ODGOVORNOST ZA AMERIČKU BLOKADU PRODAJE F-16: ‘Izrael se obvezao. To je isključivo njihova odgovornost’

SAD gubi, i to se na neki način mora anulirati

Vojni i sigurnosni stručnjak Marinko Ogorec za Al Jazeeru ističe kako je prije svega problem u novcu.

“Amerikanci u svakom slučaju gube određenu svotu novca, Izraelci su svotu novca dobivaju i naravno da kad izgubite u poslu pokušavate to na neki način anulirati, nadoknaditi. Mislim da nema previše politike iza svega ovoga, nego se uglavnom radi o financijama”, kaže. No to je samo dio problema.

Izraeski mediji pišu kako su Amerikanci ljutiti jer je Izrael usavršio F-16 te sada sadrže opremu, prije svega elektronsku, za koju SAD ne želi da bude u hrvatskim rukama.

‘Postoji niz sklopova osjetljivog karaktera’

“Moguće je da se nalaze na njima neki elektronski sklopovi za koje možda veliki saveznici, Amerikanci, smatraju da mi ne to ne bi trebali imati. Možda sustav za navođenje, radarski sustavi, možda nekakav sustav koji upozorava na projektile iz suprotnog smjera i slično.

Imate tu sad cijeli niz različitih sklopova koji bi možda mogli biti osjetljivijeg karaktera s tog obavještajnog segmenta. Ili tehnološki na neki način napredniji, za koje oni smatraju da se ti sustavi ne bi smjeli prodavati trećim zemljama”, kaže.

‘Nije to katastrofa’

No u konačnici ističe kako nije velika katastrofa, niti u cijeloj priči vidi ikakvu krivicu naše strane.

“Koliko poznajem prilike i na kraju krajeva ovu Vladu, nisam siguran da bi ušla u posao bez mogućeg ‘plana B’. Uvijek imate i ostale sudionike tendera, a ja ne vidim razloga zašto bi to trebao biti fijasko – ako netko neće prodati, na tržištu ima onih koji hoće”, zaključuje.