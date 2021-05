VOJNI ANALITIČAR POZIVA NA STRPLJENJE: ‘Hrvatska ima šansu postati ključni američki saveznik. Naravno, to se plaća’

‘Ne kupujemo samo komad željeza, mi kupujemo novi borbeni sustav koji treba pripremiti, za koji treba stvoriti uvjete – od smještaja, obuke posade, zemaljskog sastava…’

Robert Barić, vojni analitičar sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti, komentirao je za N1 što bi za Hrvatsku, u geostrateškom smislu, značio odabir francuskih vojnih aviona, a što zrakoplova iz SAD-a. Gledajući odabir s bilo koje strane, razlike su velike, kaže stručnjak.

“Odabir francuske ponude obrazlaže se jačanjem vojne industrije u Europi, te time da će Francuska pomoći Hrvatskoj lobiranjem u nekim programima, no geostrateški je prednost na američkoj ponudi. Radi se o tome tko može Hrvatskoj pružiti veću potporu u djelovanju u regiji”, rekao je Barić za N1.

LEGENDARNI PILOT IMA DVOJBE OKO BORBENIH AVIONA: ‘Nekoliko je problema, ali ako mislimo da smo dovoljno bogati…’

POZNATA JE CIJENA RAFALA: Francuske borbene zrakoplove platiti ćemo stotine milijuna eura, ali – bez paketa naoružanja?

Hrvatska ima šansu postati ključni američki saveznik

Vojni analitičar kaže kako se ovdje govori o administraciji Joea Bidena te planovima za cijelu istočnu Europu, ne samo za područje zapadnog Balkana, gdje se može očekivati znatno aktivnija politika.

“Ima naznaka i da Bidenova administracija priprema veliki program najmodernije vojne opreme po vrlo povoljnim uvjetima i zbog toga bi bilo nužno sačekati vidjeti što se tu događa. Što se tiče vojne suradnje, tko može u kratkom vremenu dovesti na vojnu vježbu jednu ili dvije brigade sa cjelokupnom opremom i reći – ovo je moj saveznik? Francuska to ne može, a posebno jer u ovoj regiji stanje postaje sve slabije.

Hrvatska opet ima šansu postati ključni američki saveznik u rješavanju stvari u regiji. Naravno, to se plaća. Ovdje to znači da će odnosi sa francuskom stranom biti nategnuti, ali ne postoji ekonomski razlog za francusku potvrdu. Oni su članica EU-a i mi ne možemo dobiti nikakve ofsete niti išta na taj način, jer je to zabranjeno direktivom EK 2009/81 i člankom 346 sporazuma o EU, koji ograničava vojni ofset samo na vojno područje, striktno se mora tražiti dozvola EK. Po pitanju financijskih, ekonomskim, znanstvenih ulaganja – to je zabranjeno”, kaže Barić.

HRVATSKA KUPUJE FRANCUSKE BORBENE ZRAKOPLOVE F3R RAFALE? Evo koliko bi ih trebalo biti i koliko će nas to na kraju koštati

‘Ovakvi procesi su transparentni u drugim državama, a mi ne znamo ništa’

“Ne znamo što dolazi u paketu s avionima. Ugovaramo li samo cijenu nabavke aviona, obuke pilota i ostalo naoružanje? Što je s logistikom, kompletnim drugim borbenim zadaćama – mi ne znamo koje su borbene zadaće za taj avion? Koja je ukupna cijena životnog ciklusa tog aviona?

Danska kada je kupila F35, cijena je bila 3.1 milijardu dolara za 27 primjeraka, ali su rekli da će 30-godišnji ciklus koštati ukupno 6.5 milijardi dolara i da je to ukupna cijena, plus kolika ulaganja trebaju biti u ljude. Ne kupujemo samo komad željeza, mi kupujemo novi borbeni sustav koji treba pripremiti, za koji treba stvoriti uvjete – od smještaja, obuke posade, zemaljskog sastava… Hrvatska javnost o tome nije dobila nikakav podatak ni kada se govorilo o Barackima, a nije ni ovdje.

Kada pogledate te procese u drugim zemljama, oni su transparentni: o tome što se dobiva, koliko to košta, koji su ciljevi vanjske i sigurnosne politike koji se time ostvaruju… Kupnja aviona je uvijek geopolitički odabir, a ne samo ekonomski. Kod nas o tome nema ni riječi”, rekao je analitičar Barić za N1.

MOGUĆ JE DOGOVOR? Milanović i Plenković danas na sjednici Vijeća za obranu o nabavi borbenih aviona; Evo što se Hrvatskoj nudi