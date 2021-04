VOJNI ANALITIČAR OŠTRO PO MINISTRU OBRANE: ‘Hrvatska ima politički i stručno najslabijeg ministra obrane u dugo vremena’

‘Ministar se umjesto svojim resorom bavi lokalnim izborima i to na način na koji nikad nije viđeno, otvara vrtiće na istoku zemlje’

Govoreći o sukobu predsjednik Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, analitičar portala Obris i član saborskog Odbora za obranu, Igor Tabak, izjavio je danas za N1 da je Mario Banožić najslabiji ministar obrane u dugo vremena kojem ne smeta stagnacija resora.

“To je zanimljiva situacija. Hrvatska dosad, kad god je došlo do razilaženja, obično bi bilo sukobljavanje vrhovnog zapovjednika i ministra obrane. To ne bi bilo ništa čudo, ali to sada nije na stvari. Hrvatska ima politički i stručno najslabijeg ministra obrane u dugo vremena. To je čovjek kojem ne smeta da resor stagnira. Ministar se umjesto svojim resorom bavi lokalnim izborima i to na način na koji nikad nije viđeno, otvara vrtiće na istoku zemlje. S druge strane predsjednik uopće ne komunicira s njime nego se direktno obraća premijeru, a premijer mu vraća udarce”, kaže Tabak.

Dalekozor naopako?

U medijima se pojavila fotografija s vježbe u utorak na kojoj se čini da ministar naopako drži dalekozor. “Riječ je o službenoj fotografiji i razlika je u tipu dalekozora koji koriste. Ali sama činjenica da se uopće postavlja takvo pitanje govori o statusu samog ministra. Riječ je o rijetko slaboj osobi u državnom bitnom resoru koji ima puno posla i problema. Danas gledamo velike projekte koji su odgođeni.

30. obljetnica osnivanja vojske se proslavlja u epidemijskim uvjetima, ali na način da se samo objedinilo nekoliko domaćih i stranih vježbi, što je ispod svega što se priželjkivalo zadnjih godina. Proslava se svodi na nekoliko vježbi koje se moraju održati kao certifikacija za Poljsku i Kosovo. To je dobro ocrtavanje trenutnog stanja resora”, smatra Tabak.

Milanović je rekao da će vojsci narediti da ne dolaze u Okučane, što Tabak interepretira kao želju predsjednika da maksimalno iskoristiti ovlasti. “Ali to do nedavno nije značilo mirnodopsku upotrebu bilo kakvih zapovjedi. Ako bi zapovjedio da se nešto radi onda to zahtjeva dodatna sredstva, a ovakvo uskraćivanje prisutnosti vojske na događajima je manji problem jer ne troši proračun, ali ipak vuče cijelu ravnotežu na stranu predsjednika i to si nijedan jači i ozbiljniji ministar obrane ne bi dozvolio, ali ovaj šuti i dopušta da se predsjednik igra”, tvrdi Tabak.