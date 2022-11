Vojni analitičar Mario Galić komentirao je za N1 situaciju u Ukrajini. Sve se više spominje ofanziva za Herson, a Galić je pojasnio zbog čega je taj grad važan Ukrajincima.

“Ne možemo znati je li već krenula ofanziva u Hersonu. Ako jest, onda su se Ukrajinci malo zatrčali", kaže Galić. "Herson kao grad i cilj nije strateški važan, on nema nikakvu stratešku važnost. Njegova je važnost isključivo politička. Kad ga oslobode, to će bit ogromna politička pobjeda. Onda će se nasukati na desnu obalu Dnjepra, preko njega ne mogu bez velikih žrtava”, objašnjava Galić.

“Mi ne znamo koliko će čvrsto Rusi braniti Herson”, dodaje.

'Vučić možda zna i više nego mi'

Galić je komentirao i izjave srpskog predsjednika Aleksandra Vučića o tome da Rusi neće lako predati ovaj grad. “Vučić je neki dan rekao da će to biti ukrajinski Staljingrad, da će ga Rusi braniti do zadnjeg čovjeka. On je u vrlo dobrim odnosima s Rusima, možda i zna više nego mi”, kaže Galić.

'Ovo je postao rat dronova'

Govoreći o snimci navodnog napada dronom na ruskog vojnika u rovu pored Hersona, Galić kaže kako se svaki dan mogu naći sati i sati takvih snimaka na internetu. “To su granatice manje od ručne bombe, one nemaju nikakav učinak, samo psihološki. U jako malo slučajeva su ubojite, one su psihloško oružje, da teroriziraju ruske vojnike. Jako je čudno da na toj snimci u cijelom rovu vidimo samo jednog vojnika, obično ih je u rovovima na desetke. Postoji mogućnost da su drugi ruski vojnici, nakon što je napad počeo, jednostavno pobjegli. Druga je mogućnost da je to odglumljeno, ali ako je tako, onda taj glumac zaista ima živaca i jako je hrabar. Vidimo da granate padaju oko njega… Izvorna je snimka došla od ukrajinske strane, rekao bih da je autentična”, kaže Galić.

“Ovo je postao rat dronova”, zaključuje. Objašnjava i da su i Rusi i Ukrajinci počeli koristiti mnogo dronova u borbama.

'Vojni prioriteti su negdje drugdje'

Što se tiče mogućnosti da Rusi uvuku Ukrajince u ulične borbe u Hersonu, Galić kaže da je takav scenarij već viđen u Mariupolju.

“Za suvremenu vojsku su ulične borbe nešto najgore. Morate čistiti kuću po kući ili ući s tenkovima, a iz tenka se ne vidi ništa. Zamislite da tenkom uđete u centar Zagreba, što vidite? Ništa. Suvremena vojska koja uđe u gradske borbe, to je katastrofa. Ako su se Rusi dobro pripremili, oni mogu izdržati mjesecima. Ako izdrže, ne pobjegnu, to bi mogao biti ukrajinski Mariupolj. Kako su Rusi iskrvarili osvajajući Mariupolj, tako će Ukrajinci osvajajući Herson. Najvažniji pravac koji bi mogli napadati bi bilo da dođu na azovsku obalu, blizu Mariupolja. Bilo bi to jako realno da se nije uplela politika i počela određivati da je prioritet Herson. Nije. Politički jest, ali vojno nije. Vojni prioriteti su negdje drugdje”, zaključuje.

