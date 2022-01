Postalo je opasno bilo što napisati na društvenim mrežama, a što ima veze s kritikom premijeru Andreju Plenkoviću. Barem tako proizlazi iz posljednjih zbivanja, gdje je zbog komentara na Facebooku da "Plenkovića i njegove poltrone" treba dočekati trulim jajima iza rešetaka završio 72-godišnji Mladen Ćustić. "Triba ga dočekati pokvarenim jajima njega i njegove poltrone, nitko nije toliko ponizi i izdao Hrvate, narcisoidni jadnik", napisao je Ćustić, koji je u petak proživio pravu torturu kada je priveden.

No, nije jedini. U isto je vrijeme priveden 49-godišnji branitelj, a Telegram je danas doznao da je priveden zbog komentara “Udri munjo, pukni grome… zar i ti pavijanu s Frkom nijesi u Ukrajini”. Policija je od prekršajnog suda tražila da obojicu komentatora zadrži u pritvoru, jer, kako su tvrdili, postoji bojazan da bi prekršaj za koji su prijavljeni mogli ponoviti.

Kao kaznu za 49-godišnjaka i 72-godišnjaka policija je predložila 30 dana zatvora, a ovdje valja podsjetiti, piše nadalje Telegram, da Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira za vrijeđanje i omalovažavanje službenih osoba predviđa od novčane kazna od 200 DEM do 30 dana zatvora, kao najstrožu sankciju.

Milanović je na takve stvari gledao drugačije

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u izjavi za medije jučer je rekao da je policija postupala u skladu sa zakonom. Na upit novinara radili se u ovom slučaju o političkom nalogu, Božinović je odbio te insinuacije, kazavši da dok je on ministar, nema političkih naloga. Na sličan slučaj, kada je dužnost premijera obnašao Zoran Milanović, podsjetio je jučer na Facebooku SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk.

Naime, 2013. godine na proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu, Zoran Milanović je izviždan, a nezadovoljnici su povicima pokušali prekinuti premijerov govor. "Iako je u konkretnom slučaju riječ o postupanju policije po službenoj dužnosti i u skladu s autonomijom policije u tumačenje Zakona, Ured predsjednika Vlade RH smatra da nema smisla procesuirati osobe koje su tijekom jučerašnjeg obilježavanja godišnjice vojno-redarstvene akcije Oluja u Kninu zviždanjem i povicima reagirali na govor predsjednika Vlade Zorana Milanovića“, naveli su tada u reagiranju iz Ureda premijera Zorana Milanovića.

"Naime, kada je riječ o skupovima u kojima sudjeluju političari, izražavanje nezadovoljstva ne mora nužno imati obilježja remećenja javnog reda i mira, posebice kada ono ne sadrži nasilje ili izravnu prijetnju nasiljem. Jednostavno, pravo na kritiku i izražavanje svog mišljenja normalno je i uobičajeno u demokratskim društvima", prenio je tada tportal.

Zbog prijetnji su završavali iza rešetaka

Nije ovo prvi puta da je netko završio iza rešetaka zbog pisanja o premijeru Andreju Plenkoviću. Doduše, slučaj 72-godišnjeg umirovljenika Ćustića daleko se razlikuje od slučajeva zbog kojih je policija ranije intervenirala.

Tako je primjerice osječko-baranjska policija u studenom 2020. godine uhitila 35-godišnjaka, jer ga se teretilo da je "na internetskoj društvenoj mreži u nekoliko navrata od srpnja do listopada ove godine javno objavljivao prijeteće komentare usmjerene prema državnom dužnosniku i državnim institucijama". Policija je tada izvijestila da je zbog sumnje u kazneno djelo prijetnje 35-godišnjak nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja uhićen i predan pritvorskom nadzorniku, a policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

U listopadu 2020. godine, zbog prijetnji premijeru Andreju Plenkoviću, zagrebačka je policija uhitila i kazneno prijavila48-godišnjaka koji je završio u policijskom pritvoru. Prijetnja je, kako je tada navela policija, objavljena 14.listopada u ranim jutarnjim satima oko 5.35, s ciljem da se ozbiljno uznemiri i zastraši osoba kojoj je upućena.

Nekolicina njih uhićena je jer su prijetili ministru Viliju Berošu. Pa je tako krajem listopada 2020. godine zbog sumnje da je putem interneta prijetio ministru zdravstva Viliju Berošu, osječko-baranjska policija uhitila je 26-godišnjaka s područja te županije.

Zbog prijetnji ministru zdravstva iza rešetaka je u prosincu 2020. godine završio i 39-godišnji Siščanin, koji je svoj bijes i ogorčenost iskalio u obliku e-maila kojeg je poslao kabinetu ministra. "Bacit ću pet molotovljevih koktela na KBC Rebro, nakon toga ću ubiti sebe. Svi ste vi šu*pci... meni je potreban sanitetski prijevoz od mjesta prebivališta do bolnice Rebro i nazad radi odlaska na tretmane akupunkture. Invalid sam 3. i 4. stupnja... ", samo je dio maila koji je poslan Viliju Berošu, pisao je Jutarnji list.

Kada smo već kod jaja, njih je dobro zapamtio bivši gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel. Njega je 2015. godine jajima pokušala pogoditi riječka aktivistica Vedrana Spadoni. No, gospođa Spadoni promašila je gradonačelnika, pa je umjesto Obersnela, jajem pogođena violinistica. Inače, ova se drama dogodila na otvaranju Riječkih ljetnih noći, a Spadoni je privela policija.

Ne bi smatrao prijetnjom koja iziskuje ovakvu reakciju

"S jedne strane, generalno je moj stav da su društvene mreže postale sredstvo za iznošenje svakakvih stavova, koji se više teško mogu nekada definirati. U stvari su i pitanje prijetnji i nekakvog širenja mržnje, i kada se radi o takvim stavovima, tu svakako bi nadležna tijela trebala reagirati po dužnosti, ne čekajući prijavu", kazao nam je Vojko Obersnel kojeg smo zamolili da nam komentira ovu situaciju.

"Ovaj konkretan slučaj ne spada u to. Netko tko se bavi javnim poslom mora biti svjestan činjenice da se ne svidi svima i da ljudi to komentiraju na različite načine. Možemo razgovarati da li je to primjereno ili nije primjereno, ali ja to sigurno ne bih smatrao prijetnjom koja bi podrazumijevala ovakvu reakciju", kaže Obersnel.

Kada bi to bio obrazac ponašanja, dodaje, onda policija ne bi radila ništa drugo nego privodila ljude koji su nešto izrekli o nekom dužnosniku. Na pitanje koja je granica koju bi političari trebali otrpjeti, Obersnel kaže da je teško tu povući granicu.

"Ako nema direktne prijetnje, ako nema vrijeđanja obitelji, ako nema vrijeđanja po nacionalnoj osnovi, onda je to samo više pitanje kulture i kulturnog ophođenja nego prekršajnog postupka. Ja kao političar mogu živjet s činjenicom da netko kaže da sam budala i da radim gluposti. To je, rekao bih, sastavni dio posla na koji čovjek mora bit spreman. Nisam spreman ako ta priča krene u prijetnje i u vrijeđanje članova obitelji“, pojašnjava nam.

Komentirao je i situaciju iz 2015. godine kada ga je aktivistica gađala jajima. "Sjećam se da je ona gađala jajima mene i intendanta Blaževića, ali kako nije pogodila nas, nego je pogodila jednu violinisticu u orkestru, ona je tada bila prijavljena po službenoj dužnosti jer su je redari koji su osiguravali skup zaustavili. Mislim da je bio nekakav proces, ali se ne sjećam niti me itko zvao niti kao svjedoka niti kao potencijalnu žrtvu“, kaže Vojko Obersnel u razgovoru za portal Net.hr.