VODSTVO HRVATA U SRBIJI POZIVA SUGRAĐANE NA GLASANJE: A nedvosmisleno su rekli i za koju bi stranku bilo najbolje dati glas

Neslužbena procjena je da oko 30.000 hrvatskih državljana koji u Vojvodini i Srbiji borave privremeno ili trajno imaju biračko pravo.

Vodstvo Hrvata u Srbiji pozvalo je u petak sunarodnjake da iskoriste glasačko pravo i na nedjeljnim izborima u Hrvatskoj podrže stranku „s kojom Hrvati u Vojvodini imaju najplodonosniju suradnju“.

Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov apelirao je na članove i simpatizere da „svoj glas daju predstavnicima one političke stranke koja je u proteklih nekoliko godina višestruko uvećala i osnažila podršku Hrvatima u Vojvodini, to jest Republici Srbiji, i s kojom su hrvatske institucije ostvarile do sada najbolju suradnju“.

„Osim što će na taj način ostvariti svoje zakonom garantirano pravo, hrvatski će državljani svojim izlaskom na izbore očitovati i odgovornost za budućnost Domovine“, navedeno je u priopćenju predsjednika DSHV-a.

Hrvatima u Vojvodini i Srbiji poziv da glasuju uputilo je i Hrvatsko nacionalno vijeće (HNV), koje sunarodnjacima poručuje „da je važno da svjedočimo svoju posvećenost najvažnijim političkim procesima u Hrvatskoj te da svojim odazivom damo djelatni prinos u onim segmentima koji se izravno tiču i našega položaja“.

Samo dva biračka mjesta

„Podsjetimo se da je u posljednjih nekoliko godina naša domovina intenzivirala svoj interes za položaj Hrvata na ovim prostorima i da je suradnja HNV-a i institucija Hrvatske rezultirala započetim značajnim projektima koji za cilj imaju unaprjeđenje položaja hrvatskoga naroda u domicilnoj državi“, stoji u pozivu koji je potpisala predsjednica HNV-a Jasna Vojnić.

U posljednje četiri godine vodstvo hrvatske manjine više puta se susrelo s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, s kojim su dogovoreni projekti i osiguran novac za izgradnju „Hrvatske kuće“, kadrovsko osnaživanje zajednice, a uz angažman župana na istoku Hrvatske kupljenje su i otvorene etno kuće, održane obuke za pisanje europskih projekata i drugo.

Hrvatski državljani u Srbiji moći će glasovati u subotu i nedjelju na dva biračka mjesta, u Beogradu i Subotici.

Na prethodnim, predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, glasačko pravo iskoristilo je nešto preko 800 hrvatskih državljana.

