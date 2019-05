VODOSTAJ UNE PREMAŠIO 450 CENTIMETARA, PROGLAŠENO IZVANREDNO STANJE: Voda je ušla u neka dvorišta i do pragova kuća

Zbog velikih količina oborina voda iz kostajničkog vodovoda je još uvijek zamućena, pa su iz gradskog Komunalca upozorili mještane grada Kostajnice i općina Majur i Donji Kukuruzari, koji su priključeni na izvor Pašina vrela, da i nadalje prokuhavaju vodu

Vodostaj rijeke Une kod Hrvatske Kostajnice u utorak navečer, oko 21 sat, premašio je granicu od 450 centimetara, kada se proglašava izvanredno stanje, a u 22 sata vodostaj je već iznosio 452 centimetra.

Iako je porast vodostaja usporen, Una i dalje raste dva do tri centimetra na sat, pa su sve službe zaštite i spašavanja u punoj pripravnosti. Najkritičnije je u Ulici Nine Marakovića, gdje je voda ušla u neka dvorišta i do pragova kuća.

Crpke neprekidno rade

“Stanje još uvijek nije kritično i niti jedna kuća još nije poplavljena. Na najkritičnijim su mjestima već ranjje postavljene tzv. box barijere i zečji nasipi, a pripadnici civilne zaštite i drugih službi obilaze teren i po potrebi učvršćuju nasipe. Kako bi izbacili vodu iz nekih dvorišta, crpke su u stalnom radu. Organizirali smo dežurstva tijekom cijele noći, pa vjerujemo da nas voda neće iznenaditi”, rekao je za Hinu kostajnički gradonačelnik Dalibor Biščan.

Zbog velikih količina oborina voda iz kostajničkog vodovoda je još uvijek zamućena, pa su iz gradskog Komunalca upozorili mještane grada Kostajnice i općina Majur i Donji Kukuruzari, koji su priključeni na izvor Pašina vrela, da i nadalje prokuhavaju vodu.