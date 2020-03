VODITELJICA UREDA WHO-A OTKRILA KOLIKO TRAJE KOMPLETAN OPORAVAK OD KORONAVIRUSA: No, treba proći barem dva testiranja s razmakom od 24 sata

‘Oporavak može trajati i do 20 dana, ovisno o simptomatologiji, ali do 20 dana može trajati kompletni oporavak. Treba proći barem dva testiranja s razmakom od 24 sata i oba trebaju biti negativna da bismo smatrali da je osoba zdrava’, kazala je prof.dr.sc. Kaić Rak

U Hrvatskoj je zasad potvrđeno sedam slučajeva zaraze koronavirusom. Četiri zaražene osobe su u Rijeci i iz iste su obitelji, a u Zagrebu je troje zaraženih – dva brata blizanca i djevojka jednog od njih. Svi oni imaju tek blaže simptome, no nalaze se u izolaciji. Postavlja se pitanje kada će oni biti posve izliječeni, odnosno koliko traje potpuni oporavaka od zaraze koronavirusom.

Odgovor an to potanje dala je Dnevniku Nove TV prof.dr.sc. Antoinette Kaić Rak iz ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Hrvatskoj. Po njezinim riječima, dosad je 46 posto zaraženih već ozdravilo.

KORONAVIRUS U EUROPI NE POKAZUJE ZNAKOVE POVLAČENJA: Unatoč naporima vlasti, u više zemalja novi slučajevi zaraze

Bar dva testiranja prije potvrde ozdravljenja

“Ovisi kako će se virus širiti, koliko će biti oboljelih. Oporavak može trajati i do 20 dana, ovisno o simptomatologiji, ali do 20 dana može trajati kompletni oporavak. Treba proći barem dva testiranja s razmakom od 24 sata i oba trebaju biti negativna da bismo smatrali da je osoba zdrava”, kazala je Kaić Rak.

Iako se još ne zna izvor koronavirusa, kazala je kako nema posebnih i nepredviđenih ponašanja tog virusa. Spomenula je kako je zabilježeno da je i jedan pas “navodno blago pozitivan”.

Situacija u Hrvatskoj je dobra jer je zaraženo samo sedmero blisko povezanih ljudi. Osim Kine, najviše slučajeva oboljelih ima u Italiji i Južnoj Koreji. Kaić Rak kaže kako se u tim zemljama virus vjerojatno brže proširio jer ima vrlo blagih slučajeva zbog čega zaraženi ljudi mogu imati puno kontakata. Kad je zaražen veći broj ljudi, onda je teže doći i do kontakata tih kontakata – kazala je Kaić Rak.

TESTOVI ZA OTKRIVANJE KORONAVIRUSA SU NEPOUZDANI? Čak pet od 167 zaraženih ima negativne rezultate na bolest