Mjesecima, a po prvotnim obećanjima i godinama, žičara na Sljemenu još uvijek nije krenula u rad. Iako je u nju ulupano gotovo sto milijuna eura, a sama gradnja se otegla, njome se još uvijek nitko ne vozi, a to Grad Zagreb košta 300.000 kuna svakog mjeseca.

Bilo je tu problema s dozvolama, pa i bukom. Mnogi se pitaju i kako su radovi toliko poskupjeli, ali odgovora na to zasad nema. Dragutin Žiljak, voditelj skijališta Sljeme tvrdi da je žičara, bez obzira na sve, kruna Sljemena.

"Proradit će kad se politika dogovori, kad se 'prišmajhlaju' jedni drugima. Dok se gradonačelnik malo 'prišmajhla' premijeru, onda će vjerojatno biti i dozvola. Treba reći da ovo čekamo već dugo godina, skoro 20 godina čekamo ovakvu gondolu koja iz tramvaja ide na vrh Sljemena i to je u svijetu jedinstvena žičara koja ide u planinu na taj način", objasnio je Žiljak za RTL.

Već je počela propadati

Smatra da je žičara politički problem. Problem je i što su objekti već počeli propadati. Boji se da je to posljedica pogrešaka u projektima i gradnji.

"Mislim da je nešto u projektiranju zeznuto. Žičara je kupljena po cijeni kakva je svugdje u svijetu cijena žičara. Građevinski troškovi su narasli jer očito da projektiranje nije bilo kako treba. Nisu oni mogli izmisliti milijun kubika betona i ugraditi ako nije trebalo", smatra Žiljak, koji se povukao iz posla, a otkrio je i razloge.

"Povukao sam se onog trenutka kad sam vidio da je natječaj dobila firma koja je žičaru vidjela samo na slici. Bit ću iskren. I shvatio sam da će to biti veliki problem. Maknuo sam se, otišao u penziju, bio sam sretan kad me više nisu zvali na sastanke. Ispočetka sam bio, vidio sam da ti ljudi naprosto ne žele slušati, mislili su da sve znaju. A znate kad je netko u poziciji da misli da sve zna, ne možeš mu ništa prigovoriti jer ništa nije ni počeo raditi. Tek sad bi se to moglo, a to je ono što i zakon sad radi, inspekcije. Vidjet će se gdje se fulalo, zašto su kubici veći, zašto je problem u cijeni. Da je projekt bio kvalitetan, bila bi žičara 40 posto skuplja, a možda i više da se istinski bio snimio teren", otkrio je Žiljak.

'Žičara se mora vrtiti'

Tvrdi da žičara može već sutra početi raditi, ali da neće sve dok političari tako ne odluče. "Ekipa je mladih talentiranih dečkiju koje je ZET zaposlio preko natječaja. Bili su već na edukacijama, nekoliko puta svaki dan vježbaju, rade, žičara se mora vrtiti… Mislim da će to biti dobro. Dečki simuliraju kvarove, gledaju ako se dogodi neki kvar, da mogu munjevito reagirati. Bit će 1000 ljudi u zraku, nije to jednostavno", zaključio je Žiljak.