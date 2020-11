VODITELJ ANTIGENSKOG TESTIRANJA: ‘Ako ga neozbiljno shvatimo jer je besplatno, neće imati nikakvog smisla’

Na punktu za testiranje u parku Stara Trešnjevka oko trećine testiranih bilo je danas pozitivno na koronavirus

Voditelj antigenskog testiranja na Trešnjevci u Zagrebu Juraj Jug rekao je za N1 da je na punktu za testiranje u parku Stara Trešnjevka danas oko trećine testiranih bilo pozitivno na koronavirus te da je većina prijavljenih za testiranje i došla.

“Danas imamo povećan broj ljudi koji nisu naručeni, a koji su došli, dok je jučer to bila samo jedna osoba, a danas ih je 15 neprijavljenih. Ipak, svi koji bi se testirali trebali bi se naručiti, kako bi mogli proceduru pratiti. No ovi su pacijenti simptomatski, i ako imamo viška testova, primit ćemo ih, ali to je administrativno zahtjevno”, rekao je Jan Jug.

Ozbiljnost testiranja

Dodao je da je na njegovu punktu danas 105 prijavljenih za testiranje te da ih je do sada došlo 95. Vjeruje da će do kraja njihovog radnog vremena doći i ostalih deset.

“Danas je više pozitivnih, jer je jučer bilo više pacijenata bez simptoma. Danas ih je oko 30 pozitivnih. Pacijenti trebaju doći od prvog do petog dana od kada im se jave simptomi. Naručivanje ide putem portala http://brzitest.com.hr/ i svi se trebaju prijaviti. Ako neozbiljno shvatimo testiranje, jer je besplatno, to neće imati nikakvog smisla”, rekao je Jug za N1.

