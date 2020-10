Vodič kroz guštanje: Pogledajte kako uživati poput pravog hedonista na Pelješcu

Pelješac, taj uistinu poseban kutak Mediterana, bez greške će vas privući idiličnim prizorima nepreglednih vinograda i maslinika, svojom tradicijom ribarenja, spektakularnim plažama, ali i puno mogućnosti za aktivni odmor.

Pelješac je najdulji dalmatinski poluotok, vrlo razveden, najvećim dijelom šumovit, s obalom punom plaža, grebena i uvala. U pradavnim vremenima ovaj su dio Hrvatske naseljavali Iliri, Grci, Rimljani i, od 7. stoljeća, Hrvati. Stari povjesničari spominju ga kao Rathaneus Kersones, Rt risova.

Sa stoljetnom pomorskom tradicijom, Pelješac je poluotok pomoraca i kapetana, poznatih po svojoj vještini i neustrašivosti na morskoj pučini. Od davnina je poznat i po svojim vinogradima, pa su njegova sortna vina Dingač i Postup danas poznata u cijelome svijetu.

Od mjesta do mjesta, vijugavom pelješkom cestom upoznat ćete jedinstveni stil života na ovome poluotoku, temeljen prvenstveno na blagodatima prirode. Pelješčani žive u skladu sa stoljetnom tradicijom njegovanja maslinika i vinograda, od kojih su neki nastali i na teško pristupačnim mjestima, svjedočeći o trudu i upornosti ovdašnjih ljudi.

Tu je surov dalmatinski krš podario najmoćnije plavce. Kako ova sorta na Pelješcu daje najbolje rezultate, ne čudi podatak da je njome zasađeno 90 posto pelješkoga vinogorja, koje je jedno od najvećih u Hrvatskoj.

Ako ste, poput prava hedonista, čvrsto odlučili da na svojemu zasluženom odmoru ne želite propustiti baš ništa, s odabirom Pelješca sigurno nećete pogriješiti; jer na ovome osebujnom poluotoku nema nikakve šanse da ćete se dosađivati. Pa, krenimo redom…

1. Uživajte u vrhunskim vinima

Ako tražite enološki raj, onda je Pelješac destinacija za vas. Duž poluotoka Pelješca protežu se vinogradi, a sam poluotok je postao sinonim za vrhunska hrvatska crna vina. Ovdje ćete pronaći autohtonu dalmatinsku sortu plavac mali te vina Dingač i Postup. Ova hvaljena vina najbolje je kombinirati uz lokalne specijalitete poput školjki.

2. Kušajte stonske kamenice

Rimljani su prvi put uzgajali kamenice u malostonskome zaljevu, gdje su 1980-ih osnovane farme kako bi stvorile uspješnu modernu industriju. Skupa delicija u pariškim restoranima, kvalitetne kamenice ovdje se prodaju uz rub ceste, poput jeftina sezonskog voća. Naravno, možete ih kušati i u formalnijem okruženju, sjedeći u nekome od lokalnih restorana u povijesnom srcu Stona. Kamenice se ovdje prodaju po cijeni od nešto više od 1 eura po komadu kao predjelo, možete ih naručiti panirane, u juhi ili na plati školjaka, koju se ne smije propustiti.

3. Popnite se do Svetog Ilije

Sveti Ilija je najviši vrh i najpoznatija planinarska destinacija na Pelješcu, a nalazi se na zapadnom kraju poluotoka. Možda je najlakši put da dođete do njega iz Gornje Nakovane. Odavde se označena staza postupno penje do vrha na 961 metar, pješačenje od nekih dva sata. Stjenovit je uspon pa obujte jake čizme ili cipele, uzmite puno vode i izbjegavajte putovanje po najvećoj ljetnoj žegi. Na padinama se nalaze i poskoci pa za svaki slučaj nosite duge hlače. Nagrada za sve ove pripreme i napore bit će vam divan panoramski pogled, koji se proteže sve do Crne Gore, ako su vam naklonjeni vremenski uvjeti.

4. Izazovite valove u Vignju

Ušuškan na jugozapadnoj obali Pelješca, na pola puta uskim korčulanskim kanalom, Viganj se nalazi u vrtlogu vjetrova. Ovdje poznati ljetni maestral puše dvostruko jače nego drugdje duž hrvatskoga Jadrana. U Vignju zato postoje klubovi i škole, plus trgovine, barovi i kampovi za surfere, koji ovamo hrle cijelo ljeto. Srpanj se smatra optimalnim mjesecom za surfanje; početnicima će odgovarati lagan jugoistočni vjetar ujutro, dok će iskusni surferi koji se bore s jačim vjetrom najviše uživati od ranoga poslijepodneva nadalje.

5. Upoznajte redovnike

Okružen gustim borovima, Franjevački samostan bio je skriven, ali postavljen na savršeno mjesto za špijuniranje venecijanske straže u obližnjoj Korčuli. Ovdje su redovnici mogli obavijestiti neovisnu Raguzu, današnji Dubrovnik, o značajnim kretanjima brodova. Izgrađen krajem 1400-tih, samostan je kasnije dobio bizantsku ikonu „Gospa od Anđela“, koju su nudili zahvalni mornari. Prema tradiciji, brodovi bi tri puta dali znak sirenama dok bi sigurno prolazili kroz kanal, na što bi redovnici odgovarali zvonjavom crkvenih zvona. Do ovoga samostana, poznatoga po čuvenoj ikoni, možete doći stazom koja vodi od hotela Bellevue na rubu Orebića.

6. Kampirajte u Prapratnom

Ne postoji bolje smješten kamp od Prapratnog. Ne samo da ste okruženi borovima, na minutu šetnje od idilične uvale, netaknute pješčane plaže, pa čak i nudističke plaže, već je u novije vrijeme Prapratno povezano i redovitim autobusima iz zračne luke Dubrovnik, a tu je i trajektna veza do Mljeta. Što se tiče sadržaja u kampovima, imate restoran, supermarket, teniske terene, terene za mali nogomet, komunalnu perilicu rublja, tuševe na plaži, pa čak i zonu za kupanje pasa. Prapratno, prikladno za kućne ljubimce i djecu, djeluje od svibnja pa sve do rujna.

7. Opustite se u miru Divne i Dube

Na sjevernoj obali Pelješca, daleko od ekstremnih sportova u Vignju, plaže su prazne i netaknute, a u slučaju Divne, do koje ćete doći kratkom vožnjom od Trpnja, također idilične. Šačica pravih sretnika ima kuće s pogledom na ovaj prekrasan zaljev i glatku šljunčanu obalu. Ovdje, inače, nema barova ili restorana, stoga obvezno ponesite svoje grickalice i pića. Nešto dalje uz Dubu Pelješku, jednako su primamljivi bijeli šljunci, kristalno čisto more i nekoliko čamaca za skakanje. Iza plaže, skromna ribarska zajednica nastavlja sa svojim svakodnevnim poslovima, a neki mještani rado iznajmljuju apartmane na rivi ili blizu nje.

8. Razgledajte djela vrhunskih umjetnika

Mato Celestin Medović, rođen u Kuni na Pelješcu, proslavio se u Zagrebu, zajedno sa svojim dalmatinskim i vjerojatno poznatijim suvremenikom Vlahom Bukovcem. Nakon obuke u Italiji i Münchenu, Medović se preselio u svoju kuću i studio na Kuni kako bi se koncentrirao, uglavnom, na krajolike, hvatajući svjetlost i tonove svoje rodne zemlje. Bio je jedan od prvih hrvatskih slikara koji su ove morske prizore stavili na platno. Njegova su djela izložena u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, Modernoj galeriji u Zagrebu i Galeriji likovnih umjetnosti u Splitu. Ovdje na Kuni možete vidjeti njegovu skromnu galeriju, njegov grob i kip u punom umjetničkom svjetlu.

9. Doživite tradicionalan način vađenja soli

Jedna je od najstarijih industrija na Mediteranu i ona koja se gotovo nije promijenila od srednjega vijeka je slavna stonska solana, koja je već 4000 godina u funkciji, okružena istim aktivnostima kao za vrijeme Rimljana. Posude se pune morskom vodom koja isparava na ljetnim vrućinama, ostavljajući talog soli koji treba ručno ubaciti u kolica. Želite li saznati kako se to radi, možete se prijaviti za ljetni kamp, koji traje od sredine srpnja do rujna. Ovdje radni dan započinje u 6 ujutro, s pauzom u 9 sati. Posao prestaje oko podneva, nakon čega iscrpljeni radnici izlaze na odbojku ili plivanje. Pogodnosti uključuju kvalitetne stonske delicije u restoranu Villa Koruna, noćni niz koncerata ili zabave uživo te smještaj.

10. Raspojasajte se u barovima na plaži

Kultura jedrenja na dasci oko Vignja nudi puno više od dasaka i povjetarca. Viganj je najživlje mjesto na poluotoku, dom je niza barova na plaži, u kojima kokteli pri zalasku sunca imaju prednost nad čašom finoga Dingača. Ovo mjesto nudi brojne pogodnosti prilagođene djeci i odraslima danju, a zabavu sa živom glazbom noću. Tu se okupljaju surferi kako bi se opustili prije nego što će se sljedećega dana boriti s valovima.

11. Istražite selo duhova

Nekada neolitičko nalazište drevnoga kulta plodnosti otvoreno samo za stručne arheologe, selo Nakovana danas je otvoreno za sve slobodne istraživače. U ovom napuštenom naselju ima nešto mistično, premda o njemu nema neriješenih misterija, više tužne priče o emigraciji i brutalnim akcijama talijanskih i njemačkih snaga tijekom Drugoga svjetskog rata. Preostao je, na kratkoj vožnji od Vignja, labirint netaknutih kamenih kuća. Jednom kada se arheološke iskopine završe, moglo bi se dogoditi da mjesto špilje postane neka vrsta centra za posjetitelje, ali sve je to još nekoliko godina daleko.

12. Kušajte vino na dnu mora

Vraćajući se u doba starih Grka i Rimljana, originalni vinski bar/restoran u Dračama uveo je koncept držanja limitirane berbe Plavca malog u glinenim amforama na dnu mora. Vinski bar Edivo čuva ovu zalihu u potopljenom čamcu na obližnjoj Žuljani, a znatiželjne goste može odvesti dolje da sami vide ovaj jedinstveni vinski podrum. Prigodno nazvano Navis Mysterium, vino se zatim poslužuje, zajedno s lokalnim specijalitetima u ovom restoranu s terasom okrenutom prema moru. Kupci mogu kući ponijeti i vrč obložen koraljima.

13. Prošetajte stonskim zidinama

Grad Ston ima iznimno zanimljivu povijest zbog svog specifičnog geografskog i strateškog položaja. Stonske zidine svojevremeno su imale veliku važnost jer su branile solanu, koja je Dubrovačkoj Republici donosila 15.900 dukata svake godine. Prvobitno se zid protezao na sedam kilometara, ali razoran potres 1996. godine opustošio je značajne dijelove. Danas je ostalo samo 20 od 40 izvornih kula, a utvrda mjeri 5,5 kilometara, povezujući Ston s Malim Stonom, hoda nekih 40 minuta. Nakon Kineskoga zida, ovo je najdulji sačuvani fortifikacijski sustav na svijetu.

14. Pogledajte kako su plovili naši stari

Pelješac je pravo odredište za avanture na otvorenom – jedrenje na dasci i planinarenje privući će vas više nego tradicionalno razgledavanje grada. Od rijetkih kulturnih atrakcija jedan je Pomorski muzej na rivi Orebić. Pričajući priču o povijesti pomorstva toga područja pomoću navigacijskih instrumenata, nautičkih karata, putne dokumentacije, naoružanja, medalja, modela i slika, ova 60-godišnja institucija snažna je u detaljima, ali donekle slaba u modernoj interakciji. Postoje i stariji nalazi, otkriveni na otoku Majsan, otoku u korčulanskom arhipelagu. Uglavnom su to brončani predmeti, novčići i crkveni predmeti, od kojih neki datiraju i prije više od 2000 godina.

15. Zaronite do povijesnih brodova

Na južnoj obali poluotoka Pelješca nalazi se zaljev Žuljana, koji su u davna vremena naseljavali Rimljani. Ostaci rimskih grobova prošarani su srednjovjekovnim crkvama, po kojima je ovo ribarsko mjesto poznato. Ali zaronite dublje, u bistre vode tik uz Žuljanu, i naći ćete olupinu rimskoga broda, čiji je trup dobro očuvan u pijesku nekih 45 metara niže. Lokalni ronilački centar može vas povesti i oko njemačkoga torpednog čamca, potonulog 1944. godine, trajekta koji je doživio istu sudbinu tijekom istoga sukoba i teretnoga broda iz 1960-ih.

16. Biciklirajte skrivenim dijelovima poluotoka

Posvećen otkrivanju skrivenih dijelova ovoga nerazvijenog poluotoka, kao i promicanju biciklističkoga turizma, MTB Pelješac osnovan je 2016. godine. Svakoga vikenda Dalibor Jurović i njegov tim kreću prema napuštenim selima, panoramskim obalnim stazama i visoko prema brdima kako bi snimili predivne fotografije za svoju Facebook stranicu i tako nadahnuli druge da ih slijede. Ovaj nedavno osnovani klub ne nudi formalne ture ni logističke odredbe – mjesta za iznajmljivanje bicikla možete pronaći u Orebiću i Vignju – ali njegovi članovi rado dijele informacije i predlažu manje poznate rute kojima možete ići.

