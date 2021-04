VODENI TRAMVAJ I PREUSMJERAVANJE SAVE? Ma zaboravite bajkovite želje. Dijelu Zagrepčana nedostaje osnovno – voda, kanalizacija…

Dok gradonačelnički kandidati u Zagrebu obećavaju grandiozne projekte, žitelji nekih dijelova grada žive kao da su u srednjem vijeku

Dok je aktualna zagrebačka vlast godinama rasipala novac na fontane, još uvijek postoje dijelovi grada u kojima nema ni vodovoda, ni kanalizacije. Neki od kandidata za budućeg gradonačelnika najavljuju grandiozne projekte, no čini se da bi se trebali pozabaviti s osnovnom infrastrukturom.

Dok mnogim Zagrepčanima voda dolazi, Karlo Rožman iz Gornjeg Jarka u Podsusedu po vodu mora ići. “I znači tako, svaki drugi dan natočimo si vodu da imamo pitke po doma i gore si imamo pumpu iz koje si natočimo u čaše i tako iz toga pijemo. Teško je jer sam nedavno otkrio da se tako mora u gradu Zagrebu. Ali od početka me mučilo to što ja sam naviknut otvoriti pipu i popiti vode. Ovako svaki drugi dan moramo po kanistere od sedam litara nositi i donositi doma”, govori za N1 Rožman koji ondje živi sa suprugom i malim djetetom.

“Kad nema pitke vode, težak je život, po zimi je najteže… Ako se uspijemo spustiti s autom, to je super, a s malim djetetom to je teško”, govori njegova supruga Tina.

Plaćaju vodnu naknadu, a nikad nisu dobili vodovod

Gornji i Donji Jarek nemaju kanalizaciju ni vodovod. Sve je to na obroncima Medvednice, svega 15 minuta automobilom od centra grada. Iako izgleda idilično, žitelji se već godinama žale. Naime, nemaju vodu, ali moraju plaćati vodnu i komunalnu naknadu.

“Uvijek obećaju. Pa je previsoko, pa ovo-ono i na nas ne dođe red. Tri puta tjedno nam voze tu, onda si ja pretočim tamo u bazen i to vam je to”, kaže Barica iz Gornjeg Jareka, a njena susjeda Štefica dodaje: “Tu vam je čak sve ulegnuto od dotrajalosti, ovo je jako opasan prolaz, ali ljudi nemaju izbora.”

Stanovnicima Podsuseda problem stvara i Aleja Bologne, na kojoj gotovo da i nema prijelaza s južne na sjevernu stranu. Vozači često riskiraju prolazeći kroz Kitov prolaz. “Recimo da bi ljudi iz južnog u sjeverni Podsused došli vozilom, prelaze sedam kilomatara. 3,5 do Škorpikove i 3,5 kilometra do Podsuseda. A ovako im nije ni sto metara”, objasnila je Štefica Rodić Stupalo, vijećnica gradske četvrti Podsused-Vrapče.

ŠKARE OŽBOLT: Zagreb gubi pola vode zbog starih sustava, a ulice peru pitkom vodom

Ne žele smetlište, nego ambulantu

Slični se problemi mogu naći i na sasvim suprotnoj strani grada. Dio Resnika nema kanalizaciju, ali zato ogromno divlje odlagalište i plan za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom, kojim bi se zamijenio Jakuševac. No, građani ondje ne žele nikakvo smetlište, već ambulantu.

“Mi nemamo osnovnu zdravstvenu zaštitu, mi nemamo ambulantu u Resniku, ništa od toga. Niti uvjete da se štitimo od toga. Ne preostaje nam ništa drugo, kao i velikom broju građana koji tu gravitiraju, da jednostavno ostave sve, jer neće moći prodati svoje domove i potraže neko drugo mjesto. Ovdje se zaista neće moći živjeti”, otkriva Branka Genzić Horvat iz Udruge za zaštitu okoliša Resnik.

PETEK UVJERAVA DA RESNIK NEĆE BITI NOVI JAKUŠEVAC: ‘HDZ je umočen u ovaj problem do grla, Filipović ne može biti dio rješenja’

FILIPOVIĆA U RESNIKU DOČEKALI PROSVJEDNICI: ‘Neće pobijediti, HDZ će spalionicu gurati kao što je i Bandić’

Na Kurekovu bregu uopće nema infrastrukture

Na 15 minuta udaljenosti od Resnika, u Gornjoj Dubravi se nalazi Kurekov breg. Situacija je slična kao i desetak obronaka dalje, u Gornjem i Donjem Jarku – žitelji nemaju kanalizaciju, vodovod, ali ni asfalt. “Nemamo ni uličnu rasvjetu, ni vodu, ni kanalizaciju, ništa uopće od infrastrukture. Ovdje živi negdje oko 25 do 28 ljudi, računajući i članove obitelji gdje ih ima negdje i četvero po kući. Ljudi se svakako snalaze”, opisuje Milan Miljić s Kurekovog brega.

On se već više od 20 godina bori s gradskim vlastima. Ima bolesnu suprugu, a hitna ni ne može do njihove kuće. Uz to, mora skupljati i kišnicu. “Bunar je ono dole, evo, vidite u dvorištu. Tu skupljam kišnicu tako da imam za pranje u kući, što se tiče vode za piće to zet dovozi”, objašnjava Miljić.

Tramvajska pruga do zračne luke, deniveliranje gradske željeznice, vodeni tramvaj, izgradnja dječje bolnice i tvornice za cjepivo protiv raka, preusmjeravanje toka Save… Dio je to velikih obećanja kandidata za zagrebačkog gradonačelnika. Možda bi ipak trebali, za početak, poslušati svoje sugrađane.

