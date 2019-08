VODEĆI STRUČNJAK: ‘Kuščević me bahato vrijeđao i radio sve suprotno od onog što je struka rekla. Sad pije bevandu s policajcima’

Profesor Ivan Koprić na društvenim se mrežama osvrnuo na upad policije u kuću Lovre Kuščevića, ali i rad bivšeg ministra uprave

Ivan Koprić, šef Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu danas se na društvenim mrežama osvrnuo na Lovru Kuščevića, bivšeg ministra uprave. Status na Facebooku i nekoliko tweetova posvetio je Kuščeviću nakon vijesti da mu je USKOK upao u kuću na Braču vezano uz afere s nekretninama.

“U vezi današnje vijesti koja je dobila preveliku pažnju javnosti, da se navodno po nalogu USKOK-a provode policijski izvidi kod izvjesnog L.K., koji me višestruko i uporno difamirao uz svesrdnu pomoć nekih medija itd., imam za reći da ne suosjećam s njim, da je škarpina dobro, kozice za rižoto očišćene, klupa na terasi ugodna, a masline zalijane.

Ako mu se neće dogoditi ništa dramatično loše, a mislim da neće, i dapače vjerujem da već pije bevandu s gospodom policajcima na svojoj terasi koja je zasigurno skuplja od moje, barem je malo u javnosti osramoćen, što je višekratno zaslužio, kako nedjelovanjem tamo gdje je trebalo tako i djelovanjem tamo gdje se nije smjelo.

Da podsjetim, Lex šerif je njegovo djelo, a svi znamo koje posljedice izaziva, kako je u donošenju tog zakona zaštićen, kao i da sve učinke tog zakona osjećamo na našim leđima. No, infrastruktura koja ga je nosila do svih pozicija koje je imao i ima, kao i mreža podrške, od politike do “njegove struke” ostaje bojim se netaknuta. Dobar vam tek”, napisao je Koprić

Koprić je uz svoj status objavio i fotografije ribe i očišćenih kozica koje su spremne postati delicije na njegovom stolu. K tome, i na Twitteru je iznio svoje mišljenje o situaciji s Kuščevićem. Budući da je Koprić stručnjak za javnu upravu, s te strane je, uz dozu šale komentirao ono što se danas dogodilo u kući Kuščevića.

‘Kuščević je radio sve suprotno nego je struka rekla’

Na Twitteru je profesor Koprić kazao da je Kuščević ignorirao sve ono što su on i struka predlagali. Tvrdi da je sve suspendirao i radio suprotno od rečenog pa je nastupilo stalno jačanje Županija, odustajanje od Zakona o agencijama, pripajanje ureda državne uprave županijama.

Koliko me puta bahato napadao i vrijeđao u emisijama naročito HRT-a a da nisam dobio priliku odgovoriti. U zgradu Ministarstva ušao sam samo jednom, kad sam tražio izjašnjenje o (ne)korištenju sredstava iz EU fondova za reformu javne uprave, za potrebe izvještaja za EK. — Ivan Koprić (@IKopric) August 20, 2019

“Koliko me puta bahato napadao i vrijeđao u emisijama naročito HRT-a a da nisam dobio priliku odgovoriti. U zgradu Ministarstva ušao sam samo jednom, kad sam tražio izjašnjenje o (ne)korištenju sredstava iz EU fondova za reformu javne uprave, za potrebe izvještaja za Europsku komisiju”, napisao je Koprić.

Bivši ministar branio Koprićevim kolegama da s njim razgovaraju?

Ivan Koprić na Twitteru dodaje da se Kuščević stalno bavio opsjenama te veličao sebe i govorio da super napreduje. Tvrdi da je Državni odbor za praćenje provedbe programa u kojem su EU sredstva za reformu 2018. konstatirao da je iskorištenost sredstava tako mala da prijeti opasnost da se ona uzmu Hrvatskoj.

K tome, Koprić kaže da je, kada je telefonski nazvao kolegicu koju poznaje dva desetljeća, i tražio podatke, doživio hladan tuš. Kolegica mu je potišteno rekla da Kuščević rekao da ne smije s njim razgovarati i da podatke traži iz ureda ministra.

Kad sam pitao telefonom neke podatke od kolegice koju znam više od 20 godina potišteno mi je rekla da ne smije sa mnom razgovarati, a podatke neka tražim od kabineta ministra. — Ivan Koprić (@IKopric) August 20, 2019

“Javno je Lovro Kuščević tvrdio da ja i moji kolegice i kolege s katedri za upravnu znanost ‘nismo jedina struka nego da postoje i drugi stručnjaci’. Jedan od tih njegovih, naš doktorski student kojem je mentorica na doktoratu kolegica iz Splita (sic!), je postao ministar nakon njega. U toj ‘njegovoj struci’ samo su oni koji su mu se dodvoravali i njegove ideje podupirali. Volio bih da se usporedi međunarodna i domaća uspješnost pa da ispliva koji smo kakvi, po bilo kojem indikatoru, osim po udvorništvu i saginjanju”, tweetao je profesor.

Dalje, Koprić navodi da ga je bivši ministar u intervjuu Slobodne Dalmacije izvrijeđao. Zanimljivo, upravo je taj intervju profesor pronašao na službenoj internetskoj stranici Vlade. “Zna se tko odobrava postavljanje takvih materijala na web Vlade. Ako dobro pratim, to je i jedini intervju bilo koga koji je dobio takav tretman”, napisao je.

‘Reforme izostaju, a se novac dijeli svakako’

Koprić smatra da su reforme nužne, no da izostaju. Navodi da se novac za njih dijeli svakako.

“Uključujući onaj novac iz EU fondova koji se tek spremaju uzeti za npr. Centar dijeljenih usluga i slične projekte digitalizacije koji su loše pripremljeni i financijski napuhani. Stalno se zapošljava,dijeli svojima”, tweetao je profesor.

Kako je napisao, Koprić ne likuje nad sudbinom Lovre Kuščevića. Smatra da osobe poput njega ne bi ni trebali postati ministri. Ono što Koprić ističe jest da je Kuščević zaštićen i da mu se ništa neće dogoditi te da su iza njega u Ministarstvu uprave ostali “njegovi”.

Ne likujem nad sudbinom LK-a. Ne da ga je trebalo ranije smijeniti nego takvi nikad ne bi smjeli postati ministri. Neće se njemu ništa dramatično dogoditi, zaštićen je, i bit će zaštićen. No, drago mi je da je osramoćen. Neka je, višestruko je to zaslužio. — Ivan Koprić (@IKopric) August 20, 2019

“Iza njega ostala je cijela garnitura u Ministarstvu uprave, oni nisu maknuti, novi ministar je tu samo da konsolidira redove, šuti i radi kako mu kažu s drugih mjesta. Sva infrastruktura te ekipe je održana. Njihov koncept ostaje isti. Nema ništa od promjena u javnoj upravi nabolje. Za to vrijeme nisam naišao ni na jednu objektivnu analitičku, podacima poduprtu studiju koja bi ocijenila stanje javne uprave ili bar zalaganje nekom dobrom ocjenom. Nisu tu rangiranja čak ni najvažnija, koliko koncept da se na promjene ne ide, bez obzira na cijenu”, piše Koprić.

Za kraj se na Twitteru Koprić osvrnuo i na medije za koje smatra da su im “teme javne uprave neatraktivne i dosadne, ako nema primjesa afera s personalnim pitanjima”. Smatra da dok se “javnost ne udubi i u ta pitanja, dok ne savlada osnove, dok ne počne razlikovati ovo od onoga, politika će moći uspješno manipulirati građanima, tvrdeći da ‘njihova’ struka sve njihove poteze eto pohvaljuje”.

