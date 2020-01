VODEĆI HDZ-OVCI VEĆ PRIZNAJU PORAZ: ‘Pričekat ćemo, ali… Razlika je veća nego što se može stići’

‘Kolindina kampanja je bila desnija nego što je to to politika HDZ-a pa to nije bilo učinkovito’

Potpuni muk nastao je u stožeru aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović nakon objave rezultata izlaznih anketa prema kojima Zoran Milanović ima veliku prednost pred njom – 53.25 posto naspram njezinih 46-75 posto.

Neugodan zadatak komentiranja rezultata pred novinarima dobili su HDZ-ov Branko Bačić, ali i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

‘Pričekat ćemo rezultate’

Branko Bačić se zahvalio svima koji su izašli na izbore. “Razlika jest osjetna, ali bih pričekao rezultate”, kazao je i dodao da su sigurni da će Grabar Kitarović pobijediti u dijaspori. “No, to nije bilo dovoljno”, rekao je i kazao kako vjeruje će situacija biti drugačija kada počnu stizati i rezultati.

Jandroković: ‘Analizirat ćemo rezultate’

Gordan Jandroković je kazao kako je razgovarao s premijerom Plenkovićem te kako im rezultati izlaznih anketa ne idu u prilog – razlika je veća nego što se može dostići.

“Još ćemo pričekati dok nećemo dati konačan sud”, kazao je Jandroković. “Napravit ćemo analizu i procijeniti što je pravi razlog. Građani su birali predsjednika i odlučili da žele promjenu, to treba respektirati. Analizirat ćemo rezultate i vidjeti kako dalje”, rekao je.

Komentirao je potez Miroslava Škore koji je ljude pozvao da zaokruže broj 3. Izjavio je kako je dosta Škorinih birača išlo Kolindi, ali to nije bilo dovoljno. “Kolindina kampanja je bila desnija nego što je to to politika HDZ-a pa to nije bilo učinkovito”, kazao je Jandroković i rekao kako je to bila odluka stožera predsjednice. Rekao je kako se pokazalo da politika desnija od one HDZ-a ne daje rezultate. “Ne bih miješao predsjedničke i parlamentarne izbore, HDZ prema svim istraživanjima vodi”, rekao je Jandroković.