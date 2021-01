VODEĆI DOMAĆI IMUNOLOG: ‘Ovo što se događa s cjepivom je tragično. Ne odlučuje javno zdravstvo, nego novac’

‘Kada dođe do ovakvih stvari, očito ne odlučuje javno zdravstvo niti opće dobro, nego isključivo novac. To je jedino što ja kao laik mogu zaključiti. A to će, nažalost, zaključiti i oni koji zagovaraju urote”, smatra prof. dr. sc. Stipan Jonjić

Prof. dr. sc. Stipan Jonjić, imunolog na Zavodu za histologiju i embriologiju u KBC-u Rijeka, osvrnuo se na probleme u isporuci cjepiva i kašnjenja s cijepljenjem protiv Covida-19, ocijenivši ih nedopustivima.

“To je prilično tužno, da ne kažem tragično i nedopustivo. Jer sve te tvrtke koje su radile, na kraju krajeva i dobile novce od Europske komisije, imaju stručnjake koji znaju protočnost njihove tehnologije, što znači da su do detalja mogli planirati koliko, do kada i za koga mogu proizvesti. To su i potpisali. Zato mislim da je reakcija svih europskih čelnika ne samo opravdana, nego i prilagođena tonom jer takve stvari se ne smiju događati. To ide u prilog onima koji spominju zavjeru i slično”, kazao je Jonjić gostujući na televiziji N1.

Novac ispred zdravlja i općeg dobra

S druge strane, Jonjić ističe da je u ovoj situaciji dobro što je Hrvatska dio Europske unije.

“Sada se neki način pokazalo da je dobro da pripadamo toj velikoj zajednici. Europa ima instrument da se nosi s time. Morat će iz ovoga nešto naučiti uključujući i pravljenje vlastitih resursa koji ne podliježu tim nekim čudnim zakonima tržišta. Ovakve stvari su nedopustive, tehnologije su visokoprotočne. Ta gospoda su znala ljetos koliko mogu proizvesti svaki dan, tjedan, mjesec”, dodao je.

Na pitanje mogu li se pogoni za proizvodnju cjepiva za gripu prilagoditi za proizvodnju cjepiva protiv covida-19, Jonjič je kazao da su u pitanju različite tehnologije.

“Neke tehnologije, recimo vektorska se može vjerojatno lako prilagoditi pogonima, tvornicama u kojima se proizvodi cjepivo za gripu. Ja ne znam detalje, ali ove druge tehnologije koje proizvode genetička cjepiva su na neki način elegantnija. Pretpostavljam da nije tako zahtjevno napraviti te visokoprotočne pogone. Mi imamo WHO, ali kada dođe do ovakvih stvari ne odlučuje očito javno zdravstvo niti opće dobro, nego isključivo novac. To je jedino što ja kao laik mogu zaključiti. A to će nažalost zaključiti i oni koji zagovaraju urote”, istaknuo je.

‘Napisi o cjepivu AstraZenece su rekla-kazala’

Jonjić se osvrnuo i na tvrdnje u njemačkim medijima da je cjepivo AstraZenece slabije i manje učinkovito za ljude starije od 65 godina.

“To vam je opet rekla-kazala. Nema solidnih, objavljenih informacija da vi možete pogledati brojke i nešto usporediti. Ja ne znam jesu li to provjerene informacije. Kao imunolog ne vidim logike u tome zašto bi to cjepivo bilo bitno lošije ili bitno bolje od ovih genetičkih cjepiva. To je cjepivo prošlo fazu I, II, III. Nisam vidio podatke, ali nadam se, uvjeren sam skoro da to ne može biti istina. Radi se ipak o ozbiljnim igračima koji sebi ne bi smjeli dozvoliti tako nešto”, rekao je Jonjić na N1 televiziji.

Kao dobru vijest istaknuo je onu da je na desetine cjepiva u završnim fazama.

“Različita cjepiva, različite platforme će stvoriti neku situaciju tijekom ove godine u kojoj ćemo imati višak cjepiva, bar se nadam”, rekao je te dodao kako će većina tih cjepiva vjerojatno biti efikasna.

‘Uvijek će biti mutacija virusa’

Što se novih sojeva virusa tiče, Jonjić kaže da ovi virusi imaju jako puno mutacija, ali ne onoliko koliko bi teoretski mogli imati.

“Zasad znamo za taj famozni ‘britanski’ soj virusa, za slične mutacije u jednom južnoafričkom soju, postoje mutacije u Južnoj Americi… To se stalno događa i uvijek će biti mutacija”, istaknuo je.

Smatra da nije kasno za organizaciju sekvencioniranja genoma novih sojeva koronavirusa u Hrvatskoj.

“Mi ne moramo svakoga sekvencionirati. Brže se širi i postoji mogućnost da mu je patogeneza gora od ovog klasičnog virusa. Nije nikada kasno, ali trebalo bi na tom planu nešto raditi. Prvo da znamo gdje se krećemo, u kakvoj situaciji. Mislim da je sada na neki način obveza da se to napravi”, naglasio je.

‘Ovaj virus neće biti lako iskorijeniti’

Na koncu je rekao kako je naivno vjerovati da će ovaj virus biti lako iskorijeniti.

“Možemo ga bitno kontrolirati cjepivom, a onda kasnije kroz procjepljivanje s varijantama cjepiva koje će pokrivati te mutante vjerojatno možemo potpuno obuzdati pandemiju. Naravno, mi ne znamo još sve atribute cjepiva, potiče li cjepivo samoprotekcionu imunost preko protutijela ili potiče snažnu staničnu imunost koja bi bila još bolja. Nama trebaju cjepiva – manje ili više efikasna – ali nam trebaju cjepiva. Cjepivo je ključ”, zaključio je Jonjić gostujući na N1.

