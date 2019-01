VODEĆI ANALITIČAR ZA NET.HR: ‘Vladina tvrdnja o Tolušiću je histerična glupost. Daleko su najveće šanse da iza ove afere stoji HDZ’

‘Čak i da je istina da je neki ministar imao odnose s prostitutkama, to nije naročito zgodno za njega, a nije naročito zgodno ni za Vladu. Ali, da bi to dovelo stabilnost vlasti u pitanje – to je naprosto histerična glupost. Najvjerojatnije se radi o nekakvim unutarstranačkim igrama u HDZ-u’, smatra Puhovski

Političku scenu u Hrvatskoj potresa, a javnost donekle i zabavlja objava navodno falsificiranih fotografija potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića na kojima on ili osoba slična njemu u društvu prostitutke konzumira kokain. Fotografije je u utorak objavio tjednik Nacional, ali uz konstataciju da je Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) “raskrinkala dosad najsofisticiraniji udar paraobavještajnog podzemlja na jednu javnu osobu”.

Naime, Nacional je kompromitirajuće fotografije dobio mnogo ranije te ih je predao SOA-i koja je utvrdila da se radi o fotomontaži. Nacional ih je potom s “ovjerom” SOA-e da je riječ o falsifikatima, objavio kao dokaz da se time željelo uništiti ministra Tolušića i uzdrmati Vladu. Smjesta je reagirala i Vlada, a premijer Andrej Plenković kazao je kako je riječ o dosad “najpodmuklijem pokušaju kompromitiranja i destabilizacije vlasti i pravnog poretka”.

‘Drugi nemaju tehnička sredstva ni za primitivne falsifikate’

Sam ministar Tolušić, koji navodno već dulje vrijeme zna za te fotografije, ustvrdio je da su posljedica toga što uvodi red u svoj sektor i čisti ga od kriminala.

“Dirnuo sam u niz osinjih gnijezda i drago mi je zbog toga”, rekao je Tolušić dodavši da se “banda malo zaigrala” te istoj neimenovanoj bandi poručio da se “namjerila na krivog” te da “počnu pakirati kofere”.

Upitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog smatra li uobičajenim da se afera ove vrste odigrava na takav način, odnosno da jedan medij objavi fotografije za koje je prethodno obavještajna služba utvrdila da su lažne te tko bi mogao stajati i kome bi mogla odgovarati takva “paraobavještajna” operacija.

“Tko je u pozadini ove afere teško je reći, ali po onome što znamo iz iskustva, daleko su najveće šanse da je to netko iz HDZ-a. Drugi čak i da hoće smišljati takve stvari nemaju tehnička sredstva čak ni za primitivne falsifikate, a kamoli za što drugo”, smatra Puhovski.

‘Tvrdnja da je ovime ugrožena vlast histerična je glupost’

Puhovski ističe kako mu je u ovoj priči mnogo interesantnije to što je iz Vlade poručeno da se radi o napadu na stabilnost vlasti i pravnog poretka.

“Meni se to čini apsolutno glupim. Čak i da je istina da je neki ministar imao odnose s prostitutkama, to nije naročito zgodno za njega, naročito ako je iz kršćansko-demokratske stranke, a nije naročito zgodno ni za Vladu. Ali, da bi to dovelo stabilnost vlasti u pitanje – to je naprosto histerična glupost. Vlada time uopće nije ugrožena, a nije ugrožena ni inače jer ima solidnu većinu. Najvjerojatnije se radi o nekakvim unutarstranačkim igrama u HDZ-u”, ističe Puhovski.

Po njegovom mišljenju, vrlo je neobična i igra s “posrednikom”, odnosno SOA-om, kao i odluka da se objave fotografije za koje je utvrđeno da su falsificirane.

“Očito postoji nekakva igra s posrednikom. Vi date neki materijal novinama, novine to daju SOA-i pa SOA vrati u novine… To je dosta neobičan način ponašanja tako da se postavlja pitanje zašto ste to dali u novine, ako ste ustanovili da nije istina. To bi imalo smisla objaviti samo ako se raspolaže činjenicama o tome tko stoji iza toga. Tada bi to bila vijest. Ovako, po mom sudu, to nema smisla i uopće ne shvaćam u čemu je vic. Tim više što se svi ponašaju kao da je ministar Tolušić ne znam kako posebno ugrožen. Od buhe se pravi slona”, kazao nam je Puhovski.

‘Ne vjerujem da iza ovog stoje ni agromafija ni Putin’

Jednako nerazumljivom smatra i tvrdnju HDZ-ovog saborskog zastupnika Miroslava Tuđmana koji je ustvrdio da su u ovaj slučaj upetljani “neki međunarodni čimbenici”.

“Mi smo okrenuti prema unutarnjim sukobima, a vrlo malo računamo da je to jedna vrlo često međunarodna igra, pogotovo kada je riječ o sukobima koje dovode u pitanje nacionalne interese”, izjavio je jučer za Hinu Miroslav Tuđman.

“Zbog takvih stvari ne padaju vlade, osima ako to nije slučaj poput “afere Profumo” otprije šezdesetak godina. Jedino ima smisla da je riječ o sukobu u HDZ-u jer mi se doista jako teško razumljivim čini da bi netko iz inozemstva imao interesa poljuljati poziciju gospodina Tolušića i HDZ-a. To što Tolušić tvrdi da iza ovoga stoje nekakvi agromafijaši kojima je on stao za vrat, sasvim je moguće, ali kod nas dosad nije bilo slučajeva da su nekakve kriminalne skupine, koje nemaju političku pozadinu, smišljale i realizirale tako komplicirane akcije. Za njih bi i fotoshop bio viša razina spretnosti, tako da u to ne vjerujem, a još manje vjerujem da je u pozadini gospodin Putin kako, koliko sam shvatio, implicira Miroslav Tuđman”, kaže Puhovski.

TOLUŠIĆ NIJE JOHN PROFUMO “Afera Profumo” koju spominje Puhovski dogodila se u Velikoj Britaniji 1963. godine i dovela je do pada vlade premijera Harolda MacMillana. John Profumo bio je ministar obrane u toj vladi, a upustio se u kratku ljubavnu aferu sa striptizetom i prostitutkom Christine Keeler. Skandal je prerastao u nacionalni i sigurnosni problem kada se doznalo da je istodobno Keelerin ljubavnik bio i tadašnji sovjetski vojni ataše u Velikoj Britaniji Jevgenij Ivanov. Budući da je u to vrijeme zbog Kubanske krize Hladni rat bio na vrhuncu, skandal je postao prerizičan pa je najprije odstupio Profumo, a zatim i premijer MacMillan, čime je pala i vlada.

‘Odlično im došlo da se pokažu žrtvama raznih zavjera’

Na koncu, upitali smo Puhovskog je li objava fotografija “lažnog Tolušića” koordinirana ili se slučajno poklopila s najavom Vlade da kreće u borbu protiv lažnih vijesti.

“Moguće je da im je dobro došao taj trenutak. Ja sam i rukama i nogama za to da se vodi borba protiv lažnih vijesti, ali uz napomenu da se lažne vijesti moraju odnositi na činjenice, a ne na stavove. Dakle, nešto za što mogu reći da nije istina, a ne ono što se meni čini da je pogrešno. Bojim se da se preširoko tumači koncept lažnih vijesti. Ovaj slučaj s Tolušićem očito je jako dobro došao za tu priču jer, ponavljam, to ne bi bila lažna vijest da nije objavljena, nego bi tada to bio samo lažni trač.

Odlično im je došlo da se pokažu žrtvama raznih zavjera, od Putina i agromafije nadalje. Po mome sudu, to je izazivanje pomutnje u javnosti s jednostavnom formulom: bombardirajmo informacijama i kvaziinformacijama koje ljudima ne trebaju tako da zagušimo prostor kako im ne bi morali dati informacije koje im zaista trebaju i na koje imaju pravo”, zaključio je Puhovski.

