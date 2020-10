VODEĆI ANALITIČAR O MILANOVIĆU: ‘On zbilja nije fikus. On je kaktus mimoza; Na momente se ponaša kao da je preplašen istragom. To me najviše brine…’

On bi htio biti Vladimir Bakarić. Bakarić je bio jedini čovjek u povijesti Hrvatske koji je bio najpametniji i najmoćniji i to je bilo moguće u onom sustavu. To više nikad nije moguće, kazao je Puhovski

Nakon izbijanja afere Janaf, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović dao je brojne izjave u svom osebujnom stilu što je za RTL Danas komentirao politički analitičar Žarko Puhovski.

“On je upropastio neke točne teze koje je govorio nepristojnim govorom. Recimo, ako polemiziramo i ja pokažem da sam u pravu, a potom kažem ‘Vi ste guska’, čitava moja argumentacija propada”, objašnjava politički analitičar Žarko Puhovski.

Puhovski smatra da se na takav način ne treba razgovarati i to ne samo zato što je to pristojnost, nego zato što ako se sugovorniku kaže da je guska, isključuje ga se iz zajednice. Za predsjednika tvrdi da on ljude koji mu se ne sviđaju isključuje iz zajednice.

‘On je fikus’

“On zbilja nije fikus. On je kaktus mimoza. On se stalno vrijeđa, osjetljiv je i onda počne bodlje izbacivati i to tako da vi na njemu vidite da on kad skoči u rečenicu ni on ni dragi Bog ne zna kako će rečenica završiti. To je postalo opasno, ne zato što bi uništilo državu, nego zato što uništava institucije koje su kod nas ionako slabe”, smatra Puhovski.

Milanović je ulazio u polemike sa svima koji su ga kritizirali.

“Vi vidite na njemu kad skoči u rečenicu da ni on ni dragi Bog ne zna kako će završiti i to je opasno jer ruinira institucije koje su kod nas ionako slabe”.

“On bi htio biti Vladimir Bakarić. Bakarić je bio jedini čovjek u povijesti Hrvatske koji je bio najpametniji i najmoćniji i to je bilo moguće u onom sustavu. To više nikad nije moguće”, kazao je Puhovski.

Puhovski je naglasio kako Milanović daje izjave kao da je ekspert, kao da je intelektualac, a nema za to pozadinu. Javni intelektualac je netko to je imao najprije profesionalnu karijeru, pa onda svoje profesionalno ime koristiti da bi u javnosti zastupao neke stavove. Milanović nema takvu karijeru, a ponaša se kao da netko tko može svima presuđivati, kaže Puhovski.

‘Milanović pomaže premijeru otkad je došao na Pantovčak’

”Milanović pomaže premijeru otkad je pošao na Pantovčak. Sad je premijer počeo gospodski odgovarati na diskusije. Malo su djelovali kao dva huligana koja bi se u nekoj ulici na Trnju potukli malo uz javnu rasvjetu i za njih trebalo organizirati ‘hakl’ jedan na jedan. Milanović je po mom sudu, doista bio formalno u krivu. Svi eksperti kaznenog prava su rekli da je u krivu, a na to je on kao drug Tito rekao ‘Pa ne moraju se profesori kaznenog prava baš držati ZKP-a.’ No s druge strane, on je realno u pravu. Naravno da je nemoguće da ja kao premijer nekog postavim za glavnog državnog odvjetnika, a da mi šef DORH-a ne kaže da su protiv njega mjere. Pa makar propala istraga, jer je važnije da netko ne bude postavljen na neku funkciju”, rekao je Puhovski.

No, podsjeća politički analitičar, Milanović je to rekao na jedan vrlo svadljiv način, te tako pomogao Plenkoviću, uz to se ponaša kao da je bolji ekspert za Kazneno pravo od svih koji se bave kaznenim procesom i to je izazvalo cirkus.

”Mene najviše brine što se na momente Milanović ponaša kao da je preplašen tom istragom. Ne samo da mu je neugodno. Kao da ga nešto žulja, jer on je u dva navrata jasno dao do znanja da smatra da je sporno je li Kovačevića uopće trebalo istraživati. Nadam se nehotično djeluje kao da je sam ugrožen tom istragom.

Milanović ne želi da itko bude iznad njega

”Milanović se jedno vrijeme ponašao dosta pristojno ljevičarski. Zadnji put u Okučanima kad je doista ljudski ponio. No na momente se počeo ponašati kao Tuđman. U fiks idejama prema BiH. Rekao je govorio da bi dan hrvatske državnosti trebao biti u devetom stoljeću. To ne bi rekli ni pijani HSP-ovci 1991.”, smatra Puhovski.

Prema mišljenju RTL-ova analitičara Milanović ne želi da itko bude iznad njega.

”Danas se pojavio jedan dobar meme. U SAD-u bar znaju što je s njihovim predsjednikom”, kazao je Puhovski.

Puhovski vjeruje kako Peđa Grbin kao novi predsjednik SDP-a ne donosi nove obračune. Grbin mora paziti da ne dira ljude koji su bili protiv njega, smatra Puhovski i dodaje: ”Njemu je Milanović puno pomogao kad se od njega ogradio”.