Svinjska kuga širi se osječko-baranjskom županijom, a vladine mjere, kao i ubijanje životinja, ne donose nikakve rezultate. Ministrica za širenje bolesti proziva oporbu, javlja Danas.hr, a dok se vode političke igrice seljaci su očajni.

"Sve propise imamo - mrežice, vrata su zatvorena, ne može ništa ući unutra. Ne znamo šta ćemo sa svinjama, šta će biti, kako će se to sve proizvesti, hoće li nam ih pobiti ili poklati. Velika je to tragedija", kazao je Nikola Marjanović iz mjesta Semeljci. Imaju šest svinja, no obitelj Marjanović živi unutar deset kilometara od imanja na kojemu se pojavila kuga.

'Žao mi je onih ljudi koji žive od toga'

"Moje su svinje sve zdrave i jedu normalno", otkrio je Marjanović, no za razliku od njih, kod njihovog susjeda samo su dvije svinje za vlastite potrebe. Čekaju i strepe što će se iduće dogoditi i što će biti s njima.

"Žao mi je onih ljudi koji žive od toga i koji su sada u teškoj situaciji, neki takve brodolome ne prežive", rekao je Ivan Tadić. U Semeljcima se kuga proširila na još dva imanja tako da je razina isgurnosti od danas kao u vukovarsko-srijemskoj županiji.

"U krugu od deset kilometara zabranjeno je klanje za vlastite potrebe, zabranjen je promet životinja - dakle ulaz i izlaz", rekao je Mladen Pavić državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. Do sada je, naime, eutanazirano 60 svinja u osječko-baranjskoj, a mještani se pitaju je li u pozadini svega politika.

"Poslije ćemo djeci pokazivati svinje na slikama, više neće imati što ni tovini, ni jesti, ni ništa", kazao je Ivo Gašparović, a s njim se složio i Pavo Bošnjaković.

A i ministrica Marija Vučković optužuje politiku - proziva da su se zaražene svinje prevozile iz Andrijaševaca. Postoji zapisnik inspektorata i baš zbog toga ni ministrica nije prijavila slučaj. Javno je pitala imaju li Suverenisti veze s time, no optužnica dolazi nakon što su počeli skupljati potpise za njezin opoziv u Saboru.

'U nijednom srpskom selu nema kuge...'

Policija je na punktovima oko zaraženih mjesta.

"Kako se osjećam? Jadno. Što da kažem? Otišao sam iza jutros i nema više ništa u svinjcu i to je to. Zlo", otkrio je Franjo Paradžik vlasnik imanja na kojemu su eutanazirane svinje. Muči ga pitanje je li nastradao nepravedno. "U srpskom selu, nijednom, nema kuge. Kažu da su najzdravije svinje u srpskim selima. Bobota, Vera, Trpinja...", dodao je.

Slične optužbe stižu već neko vrijeme, no stalno u pola glasa. Državni tajnik kazao je da "virus afričke svinje kuge ne prepoznaje ni nacionalnost, ni stranke, ni općine, ni nikakve granice..." A tek kada izvidi budu gotovi bit će jasno kako je zaraza stigla.