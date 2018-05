VOĐA HDZ-ovaca U SABORU ŽESTOKO SPUSTIO SDP-u: ‘Za veliku koaliciju su potrebne velike stranke, a u Hrvatskoj je samo jedna stranka velika’

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u utorak je poručio da “nikakvih razgovora između HDZ-a i SDP-a o promjeni Ustava nije bilo”.

“Proces promjena Ustava je ozbiljan posao, a ne prigodničarski, kako to često radi SDP. Baciti u medije prijedlog nekakvih izmjena, a prije toga ne razgovarati o tome je neozbiljno od strane SDP-a. Nikakvih razgovora između HDZ-a i SDP-a nije bilo o promjeni Ustava”, rekao je Bačić.

Morali bi znati, rekao je, da kada se to otvara, onda prijedlozi dolaze od svih mogućih političkih opcija. “Jedino pravo mjesto je Odbor za Ustav, u kojem participiraju sve relevantne stranke, a ne da se prikupe potpisi i onda krene u traženje podrške. SDP je odabrao krivi put”, smatra Bačić.

Na pitanje jesu li u HDZ-u spremni razgovarati sa SDP-om o promjenama Ustava, Bačić je kazao da u javnosti nekoliko inicijativa za promjenu Ustava, “od prijedloga za uvođenje dopisnog glasovanja, broja zastupnika iz 11. jedinice, može se otvoriti i pitanje definiranja mandatara nakon izbora, a ima i drugih prijedloga”.

“HDZ može krenuti u izmjenu Ustava, ali kad se za to stvori određena podrška za neke promjene, a ne na ovaj način. SDP je već uputio u saborsku proceduru prijedlog izmjena, a nisu prethodno s bilo kime iz HDZ-a ni riječ progovorili. Konsenzus je potreban o određenim gospodarskim projektima, zdravstvenoj i mirovinskoj reformi, i o tome uvijek možemo sa SDP-om dogovarati konsenzus.

Kazao je da su izmjene Ustava ozbiljan proces, a da je s drugačijim pristupom SDP već doživio fijasko. “Od toga nema ništa osim što uveseljavamo javnost”, ističe Bačić.

SDP-ov prijedlog naziva “prigodničarskom inicijativom” te dodaje da su se sjetili izmjena Ustava jer se trenutačno odvijaju dvije referendumske inicijative.

“Ustavni sud može, bez ovoga što SDP predlaže, ocijeniti jesu li te inicijative u skladu s Ustavom. SDP ovo radi kako bi skrenuo pažnju medija s problema u njihovoj stranci”, smatra Bačić.

Kaže da razumije to što su četiri zastupnika vladajuće većine također potpisala taj prijedlog budući da su to zastupnici nacionalnih manjina, a jedna referendumska inicijativa na određeni način umanjuje razinu dosegnutih prava nacionalnih manjina odnosno njihovih zastupnika. Razumijem njihovu zabrinutost, ali i bez tog prijedloga Ustavni sud može ocijeniti usklađenost referendumskih inicijativa s Ustavom, kazao je Bačić.

Kada je riječ o velikoj koaliciji, Bačić smatra da su za “veliku koaliciju potrebne velike stranke”. “U Hrvatskoj je samo jedna velika i puno malih stranaka. Ne možemo u ovom trenutku govoriti o velikoj koaliciji kada je SDP kakav jest, kada ovako kotiraju na političkom tržištu. Njihova je zabluda da bi oni u ovom trenutku mogli u koaliciju s HDZ-om. SDP se može mjeriti sa Živim zidom, ali s HDZ-om u ovom trenutku ne”, zaključio je Bačić.

Grbin: ‘Velika koalicija nije mi prihvatljiva’

Potpredsjednik i saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin u utorak je kazao da bi za njega trgovina ‘dajte nam referendum, a mi ćemo vama zauzvrat dati glasanje u dijaspori’ potpuno pogrešna.

Time se usprotivio scenariju koji se pojavio medijima, a po kojemu bi HDZ bio spreman pristati na promjene Ustava kako bi se precizno regulirala tematika referenduma ako bi SDP podržao dopisno glasanje.

Grbinov stav je dijelom u nesuglasju i s onim predsjednika Kluba zastupnika SDP-a Arsena Bauka koji je spreman na ustupak na dopisno glasanje samo za parlamentarne izbore, ali ne i predsjedničke, europske i referendume.

“Kada smo predstavljali inicijativu prošloga tjedna, rekli smo da ovu temu ne bismo trebali širiti jer ako je krenemo širiti i krenemo dalje od problema koji evidentno postoji, onda ćemo vjerojatno doći do drugih stvari oko kojih se nećemo složiti. Za mene bi trgovina oko toga ‘dajte nam referendum, a mi ćemo vama zauzvrat dati glasovanje u dijaspori na prošireni način’ bila potpuno pogrešna”, rekao je Grbin novinarima u Saboru.

“U Hrvatskoj imamo evidentan problem na koji ne ukazujemo samo mi u politici nego i niz profesora ustavnog prava, koji su čak predlagali i moratorije. Problem referenduma moramo riješiti i ne vidim što bismo dobili ako bismo tu priču širili, osim da se zapetljamo u pregovore i dogovore oko nečega iz čega neće izaći ništa. Ovo nije problem ni ljevice ni desnice nego hrvatske države i zato je nužno koncentrirati se na njegovo rješenje”, istaknuo je.

Što se eventualne velike koalicije HDZ-a i SDP-a tiče, koja je Bauku prihvatljiva kada se “HDZ riješi ustaša i lopova”, za Grbina to nije tema jer to nije prihvatljivo te smatra da se o tome svi u SDP-u moraju očitovati.

“Velika koalicija nije mi prihvatljiva iz više razloga, to nije samo pitanje lopova i ustaša, to je pitanje upravljanja Republikom. Politička stranka koja predlaže akte poput lex LNG, u kojem je predviđeno da će Vlada u bilo kojem trenutku, bez vođenja odgovarajućeg postupka, može trećoj osobi prenijeti vlasništvo u terminalu u kojem bi se u Hrvatsku trebao uvoziti prirodni plin, meni je koalicija s takvom opcijom nezamisliva. Ako netko u SDP-u napokon smogne hrabrosti i to predloži, ja ću se tome odlučno suprotstaviti na sve načine na koje mi to Statut dopušta”, poručio je Grbin.