Vlatko Cvrtila, stručnjak za geopolitiku, gostovao je u RTL-u Danas i istaknuo kako se, unatoč tome što je Hrvatska ovaj tjedan potpisala ugovor o nabavi borbenih aviona Rafale vrijedan više od milijardu eura, u odnosima između Hrvatske i Amerike nije ništa poremetilo te da i dalje ostajemo saveznici.

"Nastavljamo s modernizacijom Oružanih snaga. Čuli smo da se nije ulagalo u zrakoplovstvo, da smo produžavali resurse MIG-ova i bilo je jasno da će oni prestati letjeti i da RH neće imati kontrolu svog zračnog prostora. Sada ćemo je imati s vrlo dobrim zrakoplovima.

RH je, također, na granici EU i NATO-a, na granici prema regiji koja je nestabilna i bitno je da bude osposobljena preuzeti određene odgovornosti ako bude trebalo.

Hrvatska s tim kapacitetima i susjednim državama može ponuditi kontrolu zračnog prostora. BiH neće razvijati zračne snage, a ni Crna Gora i Slovenija. To je korist koja nije samo za RH nego može biti regionalna", kazao je Cvrtila.

Nemamo dovoljno stručnog kadra

Nažalost, Cvrtila smatra da Hrvatska trenutačno nema dovoljno stručnog kadra da prati modernizaciju.

"Odlaganje modernizacije ratnog zrakoplovstva pridonijelo je tome da dio stručnjaka ode iz Oružanih snaga. Sada postoje vremensko razdoblje od 2-3 godine kada to treba stvoriti. Treba stvoriti tehničare koji će raditi na održavanu aviona, ali i pripremiti pilote, ne samo one koji će biti neposredno biti spremni letjeti, nego one pilote koji će u budućnosti raditi.

Ali isto tako mislim da će takvo jedno sredstvo, koje je 4., 5. generacija zrakoplova, privući mlađe stručnjake u Oružane snage", istaknuo je Cvrtila, pa u prokomentirao što je potrebno za ravnomjeran razvoj Oružanih snaga.

""Mi smo u zadnjih dvadesetak godina modernizirali kopnenu vojsku s Patrijama. Tu se čini da u doktrini upotrebe naše kopnene vojske bi bilo dobro nabaviti oklopna vozila, Bradleyje. To nije prvi put da se priča o njima, priča se unazad nekoliko godina, ali se ništa nije poduzelo.

Vjerujem da hoće jer je to sredstvo koje je potrebno kopnenoj vojsci. Sada smo u procesu modernizacije zrakoplovstva i ostaje mornarica. U nju bi trebalo puno uložiti jer imamo odgovornost u okviru NATO-a i EU, a to je čuvanje Jadranskog mora", rekao je i dodao na temu mornarice:

"Obalni ophodni brodovi koji bi trebali kontrolirati naše more i sve što u Jadranu postoji. Mislim da bi trebala jedno veće plovilo od nekih stotinjak metara, zapovjedni brod koji bi mogao participirati u mirovnim operacijama na Mediteranu. Te sposobnosti za sada nažalost nemamo".

Sa SAD-om ostajemo saveznici

Što se tiče odnosa sa SAD-om...

"Ostajemo saveznici. SAD polaže partnerstvo s nama u regiji zbog regionalnih pitanja. Na kraju krajeva, SAD je oduzeo veliki posao u Australiji Francuzima, pa sada neće prosvjedovati ako su Francuzi napravili 80 puta manji posao u nekoj drugoj državi, potovo stoga što je u pitanju parnerska država", istaknuo je.

U nastavku je progovorio i koju rečenicu na temu odnosa predsjednika i premijera, odnosno može li dovesti do ozbiljnije krize.

"Kriza traje duže vrijeme. Posebno je naglašena u odnosu između predsjednika republike kao vrhovnog zapovjednika i ministra obrane i čini se da u tim prepucavanjima mogu neke stvari zastati, a to su one važne za razvoj Oružanih snaga.

Oružane snage su stavljene između dva političara što nije dugoročno dobro. Zato je u Zakonu napravljeno Vijeće za obranu kao mjesto gdje se sreću predsjednik i premijer s drugim ministrima kako bi se moglo planirati i upravljati Oružanim snagama.

Sukob između predsjednika i ministra obrane tu je otkad smo promijenili zakon, uvijek su postojale tenzije, a to znači da u vojnim odnosima nismo došli do razine koja bi zahtijevala jedan stabilan odnos bez političkih prepucavanja i gledanje interesa razvoja i modernizacije Oružanih snaga".

Ne možemo viditi rat s 12 zrakoplova

Na kraju se Cvrtila osvrnuo i na izjavu Aleksandra Vučića koji je, kako se čini, krenuo u utrku za naoružanje u regiji.

"On promovira da je Srbija najbolja i najjača. Naravno da mu smeta što je Hrvatska nabavila zrakoplove jer ne može tako nešto nabaviti i sigurno nema tih novaca. On to gleda u kontekstu vojnog natjecanja, a mi ne jer s 12 zrakoplova se ne može nikakav rat voditi.

Najavio je da će Srbija dobiti nešto. Najavljeno je već da bi se eventualno mogao pojaviti protuzračni sustav S400, ali se zbog toga ne treba zabrinjavati", zaključio je Cvrtila.