VLASNIK ZEMLJIŠTA BLOKIRAO TRAMVAJSKU PRUGU U GRAČANIMA: ‘Grad Zagreb uobičajno radi pravni reket prema svima!’

Vlasnik zemljišta u Gračanima nakratko blokirao tramvajsku prugu: ‘Današnjom akcijom želimo upozoriti Grad Zagreb na imovinsko-pravni problem koji nije riješen od 1959.’

Vlasnik jedne parcele kroz koju prolazi tramvaj na okretištu u zagrebačkim Gračanima, Marijan Kos, danas je na nekoliko minuta blokirao tramvajsku prugu, zbog, kako je rekao, problema u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa s Gradom Zagrebom. Tu akciju predsjednika Mjesnog odbora Vijeća gradske četvrti Podsljeme i Mjesnog odbora Gračani, Marijana Kosa, podržao je i Goran Husić koji ima imovinsko-pravni problem s Gradom Zagrebom zbog okretišta tramvaja u Prečkom.

Kos i Husić inicirali su osnivanje građanske inicijative “Problemi Zagreb”. “Današnjom akcijom želimo upozoriti Grad Zagreb na imovinsko-pravni problem koji nije riješen od 1959. . Od te godine imamo pravomoćno rješenje kojim je ZET dužan obeštetiti stanovnike Gračana za oduzeto zemljište za izgradnju tramvajske pruge od Mihaljevca do Gračanskog Dolja, to vam je 166 zemljišno-knjižnih uložaka, vlasnika je tu negdje isto toliko. Neki su već umrli pa nisu imali nasljednike. Pričamo o 68.926 metara kvadratnih zemljišta s jedne i druge strane tramvajske pruge”, izjavio je Kos novinarima.

Traži sastanak

Zatražio je sastanak u Gradu Zagrebu da se konačno riješi taj problem mirnim putem, a ako ih u Gradu ne pozovu na sastanak, najavio je da će u sljedećih par dana zatvoriti prolaz tramvaju. “Pripremili smo ogradu i u sljedećih par dana ju mislimo postaviti i zatvoriti prolaz tramvaju ako nas Grad Zagreb ne pozove na sastanak da probamo taj problem koji se vuče 50 godina riješiti”, poručio je Kos.

Rekao je da im se 10-tak dana nakon osnivanja građanske inicijative “Problemi Zagreb” javilo dosta građana iz drugih dijelova Zagreba koji isto imaju probleme s imovinsko-pravnim odjelom u Gradu Zagrebu.

“Javljaju nam se ljudi iz Branimirove ulice koja je već tri godine u zastoju, ne radi se ništa makar je gradonačelnik imenovao i posebnog savjetnika za rješavanje problema u Branimirovoj ulici, ali tamo se ništa ne događa. Javljaju nam se i vlasnici iz Prečkog koji isto imaju imovinsko-pravnih problema s Gradom Zagrebom. Također, javljaju nam se ljudi iz Vrtlarske ulice gdje se već 15 godina nisu riješili imovinsko-pravni odnosi. Javili su nam se i ljudi iz Čučerja gdje Grad Zagreb hoće na njihovim privatnim parcelama graditi grobove i prodavati drugim korisnicima”, istaknuo je Kos.

Pravni reket

Goran Husić rekao je da “gradska vlast pod Milanom Bandićem prvo napravi, znači izgradi infrastrukturu ili uzme zemlju na način da čak i obavijesti nekad vlasnike”. Kaže da im se javilo jako puno ljudi s identičnim problemom. “Grad Zagreb se javi, ponudi da otkupi zemlju na način – evo, mi ćemo to otkupiti čim dođe vještačenje, mi ćemo vam ponuditi. U međuvremenu oni elaboratom zemlju izdvoje, upišu se kao vlasnici i tada više ne kontaktiraju niti žele razgovarati s vlasnicima kojima su to napravili”, naveo je Husić.

Na pitanje je li to često završava na sudu, Husić kaže da često ne završava na sudu iz razloga, kako je ustvrdio, što “Grad Zagreb uobičajno radi pravni reket prema svima”. “Osobno sam isto kazneno prijavljen prošle godine kad smo zatvorili okretište tramvaja Prečko. No, normalno da je sve to namijenjeno isključivo za pritisak, jer nema smisla kaznena prijava, naravno da je odbačena. Ali, oni su još u međuvremenu izvršili nekoliko tužbi. Tako da ovo što su napravili jučer roditeljima koji su ukazali na problem, rade svima i vrše pritisak na građane”, rekao je Husić.

U Policijskoj upravi zagrebačkoj (PUZ) Hini su rekli kako nisu imali nikakvih postupanja u Gračanima, niti je itko zatražio intervenciju policije te da narušanja javnog reda i mira – nije bilo.