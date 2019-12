VLASNIK ZAGREBAČKE PIZZERIJE OPTUŽEN DA DRŽI PSE U NEMOGUĆIM UVJETIMA, IZ PIZZERIJE TVRDE: ‘On voli te pse više od ičega’

‘Nasred Medulićeve vlasnik Pizzerije 6 drži tri psa u najgorim mogućim uvjetima, jedan je čak zatvoren u transporteru koji je i zabarikadiran preko 40 dana’

Nakon što je na Facebooku osvanula vijest da vlasnik jedne pizzerije u Zagrebu drži tri psa u groznim životnim uvjetima, mnogi građani su svoje ogorčenje podijelili na Facebook stranici pizzerije.

Iako je stranica Salon za šišanje i njegu pasa Frenkie podijelila i fotografije spornog tretmana, vlasnik pizzerije je opovrgao navode za Vijesti.hr uz tvrdnju da mu se podmeće.

“Nasred Medulićeve vlasnik Pizzerije 6 drži tri psa u najgorim mogućim uvjetima, jedan je čak zatvoren u transporteru koji je i zabarikadiran preko 40 dana!!! Dok se poduzimaju koraci za spas ovih pasa, pozivam sve normalne ljude na bojkot Pizzerije 6”, napisali su na Facebooku.

Borba za dvorište?

Iz pizzerije su rekli u razgovoru za Vijesti.hr kako su to sve neistine. “Vlasnik voli te pse više nego išta, hrane imaju u izobilju, idu na izložbe. U dvorištu postoje neke firme iliti radionice. I kad njima netko dolazi, psi laju normalno. Preko dana su psi zatvoreni, a navečer i ujutro se puštaju kad nema nikoga i isto tako idu u šetnju. Sve moguće inspekcije su bile i potvrdile navode da je s psima sve u redu. Nijedan lokot nije u funkciji niti se psi zaključavaju. Može ih pustiti tko hoće jer ulazna vrata od haustora se ne zatvaraju. Koristi se piljevina kao podloga, u skladištu imaju 10 vreća hrane.”

Tvrde da ih i djelatnici također hrane, koji kod kuće isto imaju ljubimce. “Zar mislite da bismo mi dozvolili takvo što?! Vjerujte, ne”, kažu iz pizzerije te dodaju da se radi o nečemu drugom.

“Tu se radi o borbi za dvorište jer klijenti tih trgovina tu prolaze i oni laju pa im to smeta. Eto, to je istina. Vlasnik se posvađao s vlasnikom jednih od tih trgovina pa mu podmeću. On brine o psima više nego itko. Provjerite zapisnik veterinarske i komunalne inspekcije. Isti taj gazda zapošljava devet ljudi i hrani 15 djece. Ovo je hajka iz interesa ljudi koji su u podnajmu tih obrta ili što već. Oni ne vole životinje jer im smrdi dvorište na pse i laju”, tvrde iz Pizzerije.

Nisu utvrđene nepravilnosti

Vijesti.hr su dobili odgovor komunalnog redarstva, zaprimljen još 17. prosinca ove godine, u kojemu doista stoji da nije utvrđeno kršenje odredbe Odluke o načinu i uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama.

Navode da su psi uredno cijepljeni protiv bjesnoće, normalne uhranjenosti i sjajne dlake, aktivnog kretanja i ponašanja, bez vidljivi ozljeda na tijelu, glavi i udovima, gubitka dlake, socijaliziranog i vedrog ponašanja. Također je utvrđeno da se prostor redovito čisti, da psi imaju hrane i vode, da se redovito izvode van i da su pod nadzorom.