VLASNIK VILE KOJU JE IZNAJMIO LUKA RAJIĆ O INCIDENTU: ‘Neki bi zaradili novac, a išli spavati u 11 navečer. Pa oni bacaju boce na moje goste’

Hanžek tvrdi kako su susjedi oko vile ti koji rade probleme, a ne njegovi gosti

Modni dizajner Toni Carić Rico ljetuje u kući koja se nalazi pokraj vile Heraclea u vlasništvu Gorana Hanžeka, koji ju je iznajmio Luki Rajiću i sinovima. Carić Rico navodi kako zbog skupine noćima ne mogu spavati ni on ni ukućani, ali ni okolni susjedi. Pukao mu je film pa je odlučio popričati s Rajićevima, no to nije najbolje prošlo. Kaže da je jedva izvukao živu glavu.

HVARSKI MODNI DIZAJNER ZARATIO SA SINOVIMA POZNATOG TAJKUNA: ‘Prijetili su da će me naći i pretući, a jedan mi je iskidao majicu’

Tučnjava spriječena u zadnji čas

‘Noćas mi je prekipjelo jer ne možemo spavati ni mi (koji s njima dijelimo zajednički zid kuće, a prozori nam gledaju na vrt u kojem su zabave), ni ostali susjedi, a ni naši gosti. Otišao sam lupati po vratima da im kažem da se primire. Na to mi je Luka Rajić rekao da on može sve šta hoće jer da je on Luka Rajić i da je jako puno platio taj smještaj.

U to su izletili i njegovi sinovi sa svojim prijateljima, zaletavali se u mene i prijetili mi kako znaju ko sam i da će me naći u Zagrebu i pretući. Jedan od njih mi je iskidao i majicu. Mama je pozvala policiju ,a policajci su je mrtvo hladno pitali gdje je villa Heraclea?! – kao da nikad nisu bili tamo, a zvali smo ih više puta ovih godina kako bi primirili razularene goste. Mama im je odgovorila u Burak, a njihovo slijedeće pitanje je bilo da gdje je Burak?! Dok su policajci došli ja sam očito mogao već biti i mrtav’, ispričao je Carić na Facebooku i zaključio da će nastaviti braniti svoj dom i pravo na dostojanstven život u centru grada.

Vlasnik vile kaže da susjedi teroriziraju njegove goste

Stigao je odgovor od vlasnika vile Gorana Hanžeka.

‘Ovdje su vam stvari posve obratne, jer se radi o teroru susjeda. Oni su ti koji od 23 sata počinju bacati jaja i boce na moje goste. To vam je kronična boljka hvarskog turizma: ljudi bi htjeli zaraditi novac, a išli bi spavati u 11 sati navečer. Tu vam je takva arhitektura da sve se čuje. Moja vila je najluksuzniji smještaj u Hvaru, ljudi dođu iz vanka u 2 sata i dok prođu taj zajednički vrt malo razgovaraju. Pa ne mogu ja zvati policiju da im zabraniti pričati!’, uzvratio je Hanžek.

Priznao je kako je bilo pritužbi i ostalih susjeda, no navodi kako je od svih najglasniji upravo Carić. ‘Takve su se stvari događale ranije, a vjerojatno će i ubuduće. Ali moji gosti se uglavnom pridržavaju kućnog reda, koji kaže da glazbe i druge buke ne smije biti iza ponoći. Ali to vam je Hvar, to vam je turizam’, zaključio je Hanžek za Slobodnu Dalmaciju.