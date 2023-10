Vlasnik osječke tvrtke Drava International, Zvonko Bede, u kojoj je prošle noći buknuo ogroman požar, stao je pred kameru RTL-a. Ovaj požar novi je incident u nizu koji se dogodio u njegovoj tvrtki. Godine 2011. tamo je u eksploziji poginula 32-godišnja radnica Danijela Valkai, a 2015. i 2016. izbijali su požari no ne poput ovog koji još nije ugaćšen i zbog kojeg je Osječanima preporučeno da ne izlaze iz svojih domova.

Bede kaže da ne zna uzrok požara, ai pretpostavlja da je podmetnut, ali ne zna tko je mogao piroman.

'Čim se radi tad se i griješi'

"Pretpostavljam da je podmetnut jer se u ovim temperaturnim uvjetima kakvi su bili noćas, na 12 stupnjeva Celzijevih, plastika ne može zapaliti", kazao je.

Na pitanje smatra li se odgovornim, Bede je lakonski odgovorio: "Smatram se odgovornim koliko sam odgovoran. Ja sam odgovorna osoba i sigurno sam odgovoran, ja ne bježim od odgovornosti, ali mi radimo po svim pravilima i propisima Republike Hrvatske. Imamo valjane dozvole za otpad, za preradu, za sve. Ne vidim ja tu baš puno naših grešaka."

Potegnuo je i čuvenu frazu da "tko radi taj i griješi".

"Svugdje ima grešaka znate kako je, čim se radi tad se i griješi. Ja mislim da je ovo bilo dosta solidno rađeno i ne smatram da bi mi trebali sada snositi neke konzekvence. Ne znam, vidjet ćemo", reče on za RTL Danas.

'Nisu milijuni tona, nego 20 tisuća najviše'

Na opasku novinara da su predstavnici gradske vlasti kazali kako treba istražiti jesu li milijuni tona plastike na deponiju bili samo nabacani i zatrpani, Bede je kazao da nema riječi o milijunima tona.

"Imamo dozvolu da možemo deponirati 20 tisuća tona plastike. To nije otpad, to je sve sirovina koju ovdje prerađujemo. Od boca koje prerađujemo radimo sirovinu i od te sirovine pravimo gotove proizvode koje izvozimo po cijeloj Europi. Nema tu sad nikakvih milijuna tona, odakle to", zapitao se Bede u čudu.

Kaže da uvijek na deponiju mjesečno imaju dvije i pol do tri i pol tisuće tona plastičnih boca za preradu i da se sve radi po zakonu.

Za incident u kojem je smrtno stradala radnica, Bede je kazao da se to nije dogodilo na ovoj lokaciji gdje je izbio požar, da je istraga tog slučaja završena i da nije utvrđena njegova krivica.

'Pa zašto bi Osječani bili bijesni?'

A na pitanje je li spreman snositi odgovornost za ovaj veliki požar, odgovorio je potvrdno.

"Ako budem morao, normalno da sam spreman. Policija je skroz ovdje, vidjet ćemo. Nismo još razgovarali, nisu ispitivali. Ali što ako ja sad dođem i vama potpalim kuću i vi idete u zatvor? Kako to može biti? Teško. Vidjet ćemo, ne mogu prejudicirati ništa. Situacija je takva kakva je, vidjet ćemo", rekao je Bede.

Na pitanje što ima za poručiti građanima Osijeka koji su bijesni, odgovorio je začuđeno: "Pa zašto bi bili bijesni?"

"Vidite da se već raščistilo, dolje nema ništa. Mjerenja zagađenosti zraka su provedena, mislim da je sasvim u redu sve. Koliko imam informaciju, ne radi se o ikakvom zagađenju", kazao je vlasnik Drava Internationala za RTL-ov Danas.

Na 10 lokacija mjeri se onečiššćenje zraka

A RTL-u je izjavu dala i ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Nataša Turić kazavši da su mjerenja kakvoće zraka u tijeku.

"Ono što znamo prema rezultatima Državnog hidrometeorološkog zavoda jest da na području grada Osijeka nema onečišćenja. A sva ostala mjerenja na ovom ugroženom području su u tijeku, a imat ćemo prve rezultate tijekom večeri", kazala je.

Dodala je da se mjerenja provode na više od deset lokacija. Stanovnicima je poručila da i tijekom sutrašnjeg dana ne izlaze iz domova ako ne moraju na područjima gdje se širi dim.

"Bitno je da kad su u zatvorenom, da su zatvorena vanjska vrata i prozori. Svi koji imaju voće i povrće u vrtovima, ako će ih konzumirati, trebaju ih nekoliko puta oprati i oguliti. Za sada je sve u redu i nismo pod velikim rizikom", poručila je.

