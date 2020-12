VLASNIK TERETANE BIJESAN: ‘Snimao sam online trening i onda je došla policija, udarili su mi psa’; ‘Popljuvao’ premijera: ‘On muze državu’

Iako im je htio objasniti što radi u teretani, navodi Klarić, policajci su bili iznimno bezobrazni

Vlasnik teretane na zagrebačkoj Trešnjevci, Andrija Klarić, na Facebooku je objavio video u kojem opisuje situaciju koju je imao s policajcima.

Klarić je ispričao da je došao u teretanu “Quantum premium gym” kako bi snimio video treninga za svoje vježbače te da mu je nedugo zatim policija pokucala na vrata.

Iako im je htio objasniti što radi u teretani, navodi Klarić, policajci su bili iznimno bezobrazni. Tvrdi da su mu udarili psa vratima u glavu. Kaže da je policajce htio snimiti kako bi imao podatak tko je taj policajac koji je to učinio.

ČISTILI SU KAFIĆ, A ONDA IM JE DOŠLA POLICIJA I NAPISALA PRIJAVU: ‘Bio je jako nadobudan, uopće nas nije htio poslušati’

“Ja sam 1991. godine kada je naš premijer bio anemičan bio u vojsci. Kupio sam pušku, otišao na prvu liniju, bio ranjavan i nisam uzeo nikakva prava od Domovinskog rata. Od tada pa na dalje radim samostalno i zapošljavam druge, uplaćujem u proračun, a Plenković živi na proračunu otkad zna za sebe. Obojica smo isto godište. Danas 2020. godine on meni zabranjuje da radim i da živim od 4.000 kuna dok on uzima tri milijarde eura kredita kako bi sebi podijelio i povećao plaću i svojim korisnicima, a mene ostavio bez kruha. Moj izbor je bio da ’91. branim ovu državu, a njegov da od tada do sada muze ovu državu”, poručio je vlasnik teretane u videu.

EPIDEMIOLOŠKE MJERE VRVE NELOGIČNOSTIMA: Po kavu u restoran, ali ne i u kafić; kladionice zatvorene, ali ne i Lutrija; Stigao odgovor Stožera…