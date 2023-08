Jedan je čovjek u Facebook grupi ponudio besplatan smještaj u novogradnji tijekom cijele godine, a u zamjenu za to traži održavanje bazena i okoliša.

"Besplatan smještaj u zamjenu za održavanje bazena i okoliša za jednu osobu ili par u objektu u predgrađu Splita (točna lokacija poznata redakciji). Pet mjeseci smještaj u opremljenom studio apartmanu, a ostatak godine u jednom od stanova u objektu. Plaćeni svi režijski troškovi. Mogućnost i dodatne zarade tijekom sezone", piše u oglasu, gdje je priložena i poveznica koja vodi na spomenuti objekt.

To je novogradnja izgrađena prije šest godina, a smještajne jedinice imaju blagovaonicu, prostor za sjedenje, kuhinju s odgovarajućim kućanskim aparatima, terasu i/ili balkon s pogledom na more, kupaonicu s kadom ili tušem, privatan parking...

Vlasnik objekta koji je želio ostati anoniman, za Slobodnu Dalmaciju je podijelio pozadinsku priču.

"Radi se o objektu koji je namijenjen samo za turizam, tu nitko ne živi. Ja živim u Dubrovniku i želio sam ponuditi opciju besplatnog smještaja u zamjenu za to da netko održava prostor dok mene nema. Imamo domaćice koje se brinu o ovome, no želio bih da tu netko stalno obitava. Prije je tu živjela jedna gospođa koja je, nažalost, preminula. Onda je uskočio prijatelj koji je napustio Hrvatsku radi posla", objašnjava vlasnik.

'Ja ću lako naći zamjenu'

"Ideja je, dakle, pronaći nekoga tko bi tu živio bez ikakvih dodatnih troškova, ne plaća ništa, ni režije... Mogao bi tu boraviti tijekom cijele godine, 12 mjeseci, osim onih četiri, pet mjeseci kad je objekt popunjen. Tada bih toj osobi ili paru osigurao opremljeni studio-apartman koji je namijenjen osoblju objekta. Zauzvrat tražim da ta osoba pazi na objekt, odnosno da bude odgovorna za njega, s naglaskom na održavanje bazena i vrta", poručio je.

Kandidata već ima, no prvo mora obaviti razgovore, nakon čega će donijeti odluku. Volio bi kad bi to bio netko poznat, no također kaže da se ne boji stan dati u ruke nepoznatoj osobi, a objašnjava i zbog čega.

"Priča je zapravo vrlo jednostavna. Kvaka je u tome da ovo ide u moju korist, odnosno moj poslovni interes, stoga je zadovoljstvo obostrano. Dobro osobi koja se useli, dobro meni. Ja sam već 20 godina u turizmu i moram imati povjerenja u ljude. Susreo sam se prije nekoliko godina i s krađom u apartmanu, a vrlo brzo smo otkrili lopova. Prostor ima kamere, a naravno da će osoba dati svoje podatke, prevencije radi. No smatram da osoba koja ide nešto loše napraviti, ukrasti ili se, recimo, ogluši na jedini uvjet koji sam postavio u oglasu, zapravo radi sama sebi štetu. Ja ću lako naći zamjenu, a oni će teško pronaći bolje uvjete", zaključio je.