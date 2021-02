VLASNIK RIJEČKOG KAFIĆA KOJI NE ŽELI HDZ-OVCE: ‘To je bio krik malog čovjeka. Oni se zamaraju nebitnim kafićem, a nešto se valja iza brda’

“Ukoliko bilo koji razuman čovjek pokušava shvatiti što se sve ovo desilo kroz zadnjih deset dana su isključivo dva zaključka”, kaže Kovačević

Vlasnik riječkog kafića Three Monkeys, Tomislav Kovačević gostovao je u RTL Direktu kod Zorana Šprajca kojemu je pojasnio odakle ideja za naziv kafiće ali i svoju izjavu kako HDZ-ovci nisu dobrodošli u njegovom lokalu.

Kafić je svoje ime dobio po tri plišana majmuna, rekao je Kovačević. “To je ime koje izaziva pozornost, klasični PR, evo i vi ste me pitali pa pretpostavljam da smo pogodili”, rekao je.

Komentirajući izjavu da HDZ-ovci nisu dobrodošli u njegov kafić, rekao je da je to bio njegov klasični bunt. “To je bio jednostavno krik da pokažem da se ne slažemo s politikom Vlade, politikom HDZ-a, međutim ukoliko bilo koji razuman čovjek pokušava shvatiti što se sve ovo desilo kroz zadnjih deset dana su isključivo dva zaključka. Znači, jedan, prvi, ogromni problem s egom i drugo što je po meni bitnije, nešto se valja iz brda”, poručio je Kovačević dodajući kako ne bi rekao da se valjaju izbori. “Oni se zamaraju s nekim nebitnim kafićem u Rijeci, nebitnim gazdom, afere se nižu jedne za drugom. Mislim da je ovo jednostavno onaj sistem kruha i igara”, rekao je.

Kovačević je pojasnio i otkud toliko bunt. “Za početak da riješimo neku dilemu jer sam dobivao svakakve epitete. Moj pokojni otac je bio jedan od prvih članova HDZ-a dok je HDZ bio praktički svenarodna stranka, nakon nekog vremena je ta svenarodna stranka postala stranka, sad je postala sekta. Međutim, ne znam što bih rekao. Htio sam postići ovo što sam postigao. Pazio sam na riječi”, poručio je Kovačević dodajući da se radilo o kriku malog čovjeka zbog nemogućnosti da se bilo što promijeni.

“Kakav problem imam s HDZ-om? Možemo definirati na ovakav način, HDZ je stranka koja ima optužbu i na kraju cijele priče nepravomoćnu presudu za kriminal. Znači mogao sam sročit na takav način da ne želim kriminalce u svom objektu. Da li je to diskriminacija? Ajmo reći ovako, da li, ako recimo takva osoba koja ima takvu povijest dođe u banku i zatraži kredit i banka mu ne da kredit, da li je to diskriminacija? To je sad pitanje za pučku pravobraniteljicu. Mislim da je na kraju cijele priče žalosno što je i ona postala instrument premijera, što je i on osobno priznao, mislim da i ta gospođa ima puno pametnijih poslova nego da se bavi s ovakvim tezama, međutim to ide njoj na dušu”, rekao je.

Revolt krenuo zbog neotvaranja kafića

Kovačević je rekao da je revolt krenuo zbog epidemioloških mjera i zatvaranja kafića, odnosno njihova neotvaranja. “Ja sam definitivno ugostitelj i još jedna stvar koja me muči je ta što gospodin premijer konstantno govori kako postoje dvostruki kriteriji. Baš što se tiče te optužbe za HDZ da imaju nepravomoćnu presudu za kriminal, on uporno ponavlja da on neće prihvatiti čak ni odluku suda da je stranka kriva za takvo nešto, nego pojedinci, dok recimo njegov Stožer na kojemu je na čelu policajac što je isto po meni vrlo sporno jer bi taj Stožer trebao biti stručan, određuje da smo mi kao dužni i krivi ukoliko se netko od naših gostiju ne pridržava mjera platiti kaznu ili čak kaznu zatvora do tri godine. Po meni je to klasičan primjer nekorektnosti i dvostrukih mjerila”, poručio je.

Također, Kovačević je rekao kako nema afiniteta prema ijednoj stranci, no naglasio je kako ga je zasmetao trenutak u prosincu kada se ljudima onemogućilo da imaju štandove na otvorenim prostorima dok se u isto vrijeme štandovima dozvolilo da budu u zatvorenim prostorima. Rekao je kako misli da se radi o klasičnom štićenju krupnog kapitala, te da mjere nisu pravične jer “ne znamo na koji način i kada ćemo otvoriti”.

Rekao je da će terasa njegova kafića raditi ukoliko se kafići otvore 1. ožujka, ali istaknuo je da je problem to što je preko “42 posto ugostiteljskih objekata u blokadi, a preko tisuću objekata neće se više nikada otvoriti”. Kovačević je naglasio kako je reagirao radi mladih ljudi i radi budućnosti.

Naglasio je i da bi premijer “prije svega trebao biti sluga narodu” te da to mora shvatiti. “On nama vraća samo jedan mali dio što smo mi njemu uplatili, to jest Vladi uplatili kroz sve ove silne godine, a još jedna stvar je dosta bitna, Europska unija ima tu omotnicu ako se ja ne varam, oko 20 milijardi eura. Praktički našu Vladu u ovom trenutku korona ne dođe ništa. Moje pitanje: Što je s ljudima koji imaju kredite? Na koji način će se ti problemi rješavati? Zašto bi konkretno mojem osoblju 4000 kuna bilo dovoljno? Da li gospodin premijer može živjeti sa 4000 kuna? zašto se od mladih ljudi pogotovo u ugostiteljstvu pretežno rade mladi ljudi, očekuje da žive sa crkavicom koju oni daju i mi bi trebali biti zahvalni? Jedan dio Hrvatske normalno funkcionira dok je drugi dio Hrvatske na koljenima”, rekao je.