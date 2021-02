VLASNIK RIJEČKOG BARA: ‘Čuo sam što je rekao, tlak mi je na milijardu! Neka se spusti na zemlju, nisam ja njegov podanik’

Vlasnik riječkog kafića odgovorio je Plenkoviću pa rekao da HDZ-ovcima nije zabranjen ulaz nego da ih on ne voli jer Hrvatsku uništavaju 30 godina

Premijer Andrej Plenković danas se ponovno dotaknuo riječkog kafića “Three Monkeys” čiji je vlasnik nedavno na Facebooku objavio da u svoj lokal neće puštati HDZ-ovce i njihove simpatizere jer smatra da ti ljudi podržavaju pljačku. Također, nije zadovoljan mjerama niti cijelom situacijom s ugostiteljima.

Šef riječkog ogranka HDZ-a Josip Ostrogović taj je potez vlasnika Tomislava Kovačevića proglasio rasizmom, Oleg Butković je rekao da će doći tamo na kavu pa ga je proteklog tjedna Plenković javno pošpotao i rekao da tamo ode sa SDP-ovim županom Primorsko-goranske županije Zlatkom Komadinom.

Danas se Plenković tijekom davanja izjave novinarima ponovno dotaknuo kafića čiji vlasnik ne želi vidjeti članove HDZ-a te njihove pobornike u svom lokalu. Plenković je rekao da je čin vlasnika “eklatantni primjer diskriminacije”.

PLENKOVIĆ SE NALJUTIO, OPET NAPADA MEDIJE; Ljutit je zbog poteza riječkog kafića: ‘Sljedeći korak je fašizam, jeste li vi to čitali?’

Vlasnik kafića: ‘Čuo sam što je rekao, tlak mi je na milijardu!’

Vlasnik riječkog kafića odgovorio je Plenkoviću pa rekao da im HDZ-ovcima nije zabranjen ulaz nego da ih on ne voli jer Hrvatsku uništavaju 30 godina. “Čuo sam što je rekao, tlak mi je na milijardu!”, rekao je Kovačević novinarima Dnevnik.hr-a.

“Neka premijer koji pere novinarku pročita komentare njegovih istomišljenika. Neka se spusti malo na zemlju, nisam ja njegov podanik. Nikad nisam ustvrdio da je ulazak HDZ-ovcima u moj bar zabranjen. Naravno da to nikad nisam napisao, taj vrli premijer bi mogao pročitati moje izjave kad govori da su novinari nepripremljeni. Nisam napisao da će nekome biti zabranjeno, nego da ih ne želim blizu. Ali hoće li doći on i njegovi, to nije moja stvar. Kod nas će svaki gost biti profesionalno uslužen.

NEUGODNO NA SJEDNICI VLADE; Pogledajte kako je Plenković ‘bocnuo’ ministra: ‘Kad ode na kavu u ove kafiće…’

‘On ne daje pare, trebao bi biti sluga naroda, a ne da narod služi njemu’

Riječkog vlasnika kafića ljuti premijerova izjava da mu je dao novac pa govori da mu nije dao novac te da nikome nije dao novac.

“Samo nam je vratio dio novca koji smo uplaćivali, s tim da nam je zabranio rad bez ijednog znanstvenog dokaza”, veli Kovačević te dodaje da je ljut što kafićima nije bila dopuštena prodaja kave za van, dok su drugi objekti kojima to nije temeljni posao mogli zarađivati prodajući coffee to go.

“On ne daje pare, on je sluga naroda, barem bi to trebao biti, a ne da narod služi njemu. Ovo doživljavam kao pritisak. Okomio se na malog čovjeka iz Rijeke koji je rekao da ne voli članove njegove stranke. E, pa ne volim vas! Trideset godina uništavate ovu državu i ja vas ne volim”, poručio je vlasnik bara Three Monkeys za Dnevnik.hr.

POPULARNI KAFIĆ OBJAVIO PORUKU ZA HDZ-OVCE I NJIHOVE GLASAČE: Jedan od HDZ-ovaca je i reagirao, kaže da je to rasizam