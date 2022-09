Miroslav Radičević, ugostitelj i vlasnik restorana Tihi Gaj u Zagrebu, u ponedjeljak je na Facebooku napisao da je u njegov restoran "strogo zabranjen ulaz pederima". Objavu je sljedeći dan izbrisao i ispričao se, no objava se brzo proširila društvenim mrežama.

"Objava je nastala, tu večer sam bio s jednim društvom, malo sam popio, napisala je u afektu. Ujutro sam je izbrisao, nema nikakve veze ni s jednom zajednicom, ni s homoseksualcima, ni sa kime. Strogo ciljano je bilo za jednu skupinu neprimjerenih gostiju", kazao je Radičević za RTL.

To je bila neprimjerena izjava.

"Mislim da je dosta tužno da 2022. godine, a vidimo takve objave na društvenim mrežama koje očito pozivaju na diskriminaciju i mržnju. Mislili smo da se to u zadnje vrijeme smirilo i da smo malo išli naprijed kao društvo, ali očito da se ovakve stvari ponavljaju", kazao je Daniel Martinović, predsjednik udruge Dugine obitelji.

Neprimjerena izjava

Ugostitelj je zaradio dvije prekršajne prijave.

"Policijski službenici će protiv 48-godišnjaka podnijeti optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o suzbijanju diskriminacije te Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira", objavila je policija.

Radičević kaže da su svi dobrodošli u njegov restoran.

"Nisam mislio da će tako ispasti, ali evo ispalo je. Žao mi je. Da mogu ne bih to više nikad napravio. Ispričao sam se i mogu se samo opet ispričati", kazao je Radičević.

Predsjednik udruge Dugine obitelji tvrdi da ga to ne opravdava.

"Mislim da je važno da se to javno prokaže i da se o tome priča i da se ukaže na to da je to diskriminacija", kazao je Martinović.