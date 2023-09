Nakon što se medijima proširila priča o ilegalnom restoranu na otoku Veli Budikovac u kojemu je jeo i predsjednik Zoran Milanović, od tamo stiže još jedna zanimljiva priča - do tog otočića provučena je cijev za vodu i to od otoka Visa, piše Morski.hr. Ilegalni cjevovod dugačak je 1400 metara ispod mora, a sve je potvrdio i vlasnik pa kazao da je to - njegovo ustavno pravo.

Osebujni Andro Slavić vlasnik je spornog objekta u kojem je smješten bistro Crnilo. Podsjetimo, Slobodna Dalmacija pisala je da su stvarni vlasnici objekta Ivan Pavićević i njegova supruga Katja koji su nakon duge pravne bitke objekt dobili sudskim putem i uknjiženi su na njega. No, kako tvrde, kod Slavića se, osim Milanovića i nekih drugih političara, goste suci koji su radili na njegovom predmetu, a i policija iz Visa. Kako bi sve ovo provjerili iz prve ruke, kolege s Morskog.hr nazvale su Slavića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iz uvale Brgujac na otoku Visu ode ova cijev prema otoku Budikovcu. Ovdje je prije nekoliko godina devastirana obala od strane gospodina Slavića (koji na otočiću drži restoran), na način da je restoranu spojio vodu cijevima s kopna, preko mora", kazala je autorica snimke.

"Čitate li vi Ustav? To je moje ustavno pravo", kazao je Slavić, iako nigdje u Ustavu ne stoji da svatko može kopati i polagati cjevovode gdje i kad ga je volja, on se ne da:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Šta me to pitate? Da mi prekinete vodu ode da čovik krepa od žeđi. Šta mi čačkate mečku bezveze. Ja san spoija, bacija u more, potopija cijevi i u čemu je problem? Ja imam sto životinja. Dajte neka vas ova Marija Vučković (op.a. aktualna ministrica poljoprivrede) dovede ovdje na otok, ja ću vas počastit... Nemojte tako, nemojte to radit", rekao je Slavić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Koga san ja to pokra?'

Iako su novinari htjeli doznati njegovu stranu priče, Slavić je burno regirao.

"Je li vi mene branite ili vi hoćete srat po meni. Dajete mi reklamu najveću na svitu. Izlazim na prve stranice, u p**du materinu. Koga san ja to pokra, koga san za*eba?", ljutito je kazao Slavić, a na pitanje je li sve to legalno kazao je da "normalno" jer je voda na njegovo ime.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Računi za vodu jesu, no je li ta voda legalno provučena na otok, Slavić je upitao:

"A šta znači 'legalno provučena'? Recite mi molim vas, aj vi puno znate i bavite se ovim stvarima. Aj recite šta znači legalno? Ja san iša u Hidrografski institut kad sam radio. Dali su mi enciklopediju papira. Ja sam to pročitao. Pa to su gluposti. Šta ljudi rade, pa je li znaju uopće šta rade?", odgovorio je pa nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ti kilometri cijevi, otkinuli su mi 15 puta oni što voze brodove i jedrilice. Pa spajam, pa spašavam situaciju. To pitanje i komentar o ovome, to ne triba ništa. Ovi koji to pitaju, neka dođu ovdje uz cijev, pa se slikaju", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Po medijima Andru Slavića prozivaju za ilegalni restoran, ali i nefiskalizirane račune, a sve što on ima reći na to je da prozivaju njega, a ne, primjerice, Andriju Mikulića za kamenolom u Planu.

'Prozivaju me jer je Milanović bio kod mene'

"Ne prozivaju ove druge lupeže, nego prozivaju mene zato jer je Milanović bija kod mene. Pa j**a ih Milanović, da idu preko mene j***vat čovika. Kako ih nije sram? Ja imam 77 godina. Meni se j**e za ovaj otok i sve. Ja iden ća. Ja san ode više od 20 godina. Ja to čistin, nikad se ništa nije zapalilo. Ja san posadija vinograd, mene ljudi vole, dođu ode kod mene. Ja in dan, ja počastin. Ja nisan doša gradit na drugome, nisan ni jednu jedinu lipu potrošija na sebe, nego san ovdje investirao i meni je sad žao što sam bio toliko glup. Svi koji se bave ovim poslom voze bijesne aute i imaju 5-6 stanova. Ja nemam ništa. Imam penziju i ništa više", otkrio je Slavić.

Kolege s Morskog.hr pitale su ga i za komentar jer se "priča" kako časti političare, suce i policajce.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja počastim i neprijatelja i prijatelja. Nema čovika kojem u životu nisan pomoga kad je doša kod mene. I kad je bilo najgore u Hrvatskoj. Mene ne triba prozivat. Mogli su čekat da ova glupost prođe na sudu, ali čekaju da ja puknem i oden ća. Ovo di san ja sad bilo je najobičnije skladište, a sve ovo danas sam ja napravio, legalizirao i platio. Ako hoće doći, neka plate moju investiciju koju sam ja uložio. Zato molin ako se piše da se piše kako triba, a ne onako", zaključio je Andro Slavić.