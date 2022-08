"Govorili su nam da slobodno radimo, da nam se ništa neće dogoditi i da nitko nije u opasnosti. I eto, dogodilo se, lokal je uništen. Sreća jedino što nismo radili", govori za Jutarnji list Hari Korkut, vlasnik pečenjare "Kaštel" u zagrebačkoj Dubravi na koju je jučer u popodnevnim satima srušen zid s nekadašnjeg hotela na Aveniji Dubrava.

"Šokiran sam, što drugo da kažem. Evo taman sam sad tu ispred lokala. Jeste bili tu? Strašno izgleda. Uništen je", govori Korkut. Vijest o uništenom lokalu zatekla ga je na godišnjem odmoru. Jučer oko podneva se vratio s mora i planirao je sa suprugom očistiti lokal prije ponovnog otvaranja u ponedjeljak. Kako u pečenjari ima kameru, putem nje je čuo zvuk lupanja te pretpostavio što to znači - urušavanje.

Kako je u najmu prostora, odmah je nazvao vlasnike koji su pokušali doći do građevinske inspekcije, ali tamo se, kaže, nitko nije javljao. Kasnije su kontaktirali policiju koja je intervenirala i postavila vrpcu oko pečenjare.

"Trebali su normalno sve napraviti. Čitavo vrijeme je na terasu padala prašina, ali to nije čudno. Čudno je da su radnici skup neprofesionalnih ljudi. To je jedan čovjek u bageru i pet osoba oko njega. Svi su bili u opasnosti. Kad sam odlazio na godišnji rekao sam im da paze što rade", prepričava Korkut te dodaje kako su radnici znali doći i porušiti "pola hotela" bez da su osigurali okolni prostor, a zaštitnu ogradu su potavili tek u petak, i to nakon brojnih upozorenja.

Nastavili s rušenjem i nakon pada na pečenjaru

"Bez pardona su sve radili. Užas. Nervozan sam kao pas, tlak mi je na sto", govori Korkut.

Na snimci urušavanja vidi se zid nagnut na jednu stranu i bager koji s korpom pokušava raščistiti teren. Odjednom korpa udara u zid koji pada na limeni krov restorana. Dio cigla je završio i u okolnim dvorištima. Nakon što se zid stropoštao na "Kaštel" bager nije stao s radovima, nego je nastavio rušiti, a krhotine su nastavile padati.

Prebacivanje odgovornosti

"Kao da je sve želio raščistiti kako bi izgledalo slučajnim", sumnjičav je Korkut. Danas očekuje procjenu šteta za koju kaže da će biti ogromna: stradali su brojni uređaji, stolovi, stolci, namještaj i dva motora vrijednosti između 15 i 20 tisuća kuna. Pribojava se premale i nerealne procjene stručnjaka zbog čega ne bi mogao zadržati radnike.

"Ako bude premala, ako se ne obračunaju svi doprinosi koje bi trebao platiti radnicima, neću imati drugog izbora i morat ću im dati otkaz. Nitko još nije ulazio i ne zna se pravo stanje, ne znamo ni je li deka pukla čekamo procjenitelja", kaže te navodi da izvođači radova i investitori prebacuju odgovornost jedan na drugoga. "Nije samo moj objekt stradao. Nekoliko nas je oštećenih. Dio je završio i na susjedovoj garaži", napominje Korkut te najavljuje i da će tražiti pravdu pravnim putem.