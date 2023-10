Radnici Drava International okupili su se ispred pogona tvrtke kako bi prosvjedovali. "Želimo raditi!", "Ne damo na našeg gazdu!", "Nećemo iz Slavonije!", viču prosvjednici, navodeći da je katastrofalan požar namjerno zapaljen.

"Ovo što je za medije smeće, za nas je dragocjeno!", poručuje jedan od prosvjednika, javlja 24sata.

Radnici ističu da od ovoga žive, da žele prehraniti djecu koja ih čekaju doma. "Dajte nam da radimo!", viču.

"To je naš gazda, to je naša firma. Zvonko Bede brine o nama. Žele nas uništiti, Anušić nas želi uništiti. Da nam nije dobro, ne bismo bili ovdje, on brine za nas. Sve smo izgradili ovdje", poručuju.

"Bede nije robovlasnik, nikada nije prošao kraj nas da nas nije pozdravio", govori dalje jedan od okupljenih prosvjednika. "Sami smo došli, došli smo jer želimo raditi i dalje tu, ne smiju nas zatvoriti."

POGLEDAJTE VIDEO: 'Zvonko, Zvonko, ne damo našeg gazdu!' Radnici Drava International okupili su se ispred pogona i prosvjeduju

Bede: Velik dio požara ugasili su i sami radnici

Prosvjedu su se pridružili, osim hrvatskih radnika, i radnici iz Nepala. Jedan od njih kaže da je zadovoljan radom, poslom i smještajem. Radnici u suzama govore da ne znaju kako će preživljavati ako ne nastave raditi.

"Mi samo hoćemo raditi!", govore i traže kaznu za onoga tko je - kako kažu - namjerno podmetnuo požar.

Pridružio im se i vlasnik tvrtke, Zvonko Bede. U suzama je održao govor pred okupljenima i medijima.

"Nisam organizirao ovaj skup, zahvaljujem radnicima na ovakvoj podršci, što su došli, što zahvaljuju svemu što sam napravio za njih", kaže. "Ovo su teški trenuci za mene i za radnike. Očito da se moramo braniti. Napadi su strašni, neistiniti. Barata se informacijama koje nisu točne", dodaje.

Velik dio požara ugasili su i sami radnici, otkrio je Bede te zahvalio vatrogascima. "Drava International posluje sukladno zakonu. Imamo dozvole za rad, certifikate. Da smo imali greške, jesmo. Ispravili smo", dodao je.

"Zaštita od požara je kontinuirano kontrolirala tvrtku", ističe te dodaje da je požar podmetnut. "Po meni, požar je podmetnut. Imamo posječenu ogradu, netko je ušao i zapalio", kazao je.

'Prijavit ću ja njega!'

Dodaje da će podnijeti kaznenu prijavu zbog laži.

"Prijavit ću ja njega!", poručuje pak na kaznenu prijavu župana osječko-baranjskog Ivana Anušića koji je rekao da će tražiti odgovornost vlasnika tvrtke.

"Nikome nisam ništa zlo napravio, nisam ni njemu. Nikad u životu. Imam pravo podići kaznenu prijavu protiv njega zbog neistina koje je izjavio o meni. To što Stožer radi nije normalno, nije došao ni Inspektorat, nije bilo ni istrage. Ne može netko pričati o 500.000 tona plastike. U Dravu nije ušla kila plastike koja nije izvagana i za koju se ne zna. Sve je evidentirano i Inspektorat će to vidjeti", rekao je Bede novinarima.