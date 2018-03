VLASNIK OPG-a SNIMIO PORUKU ZA LOPOVA: ‘Nisi ti budala, ti si čestit čovjek, budala si ako ne ukradeš. Drugi put mi pokucaj…’

‘Bruh dobiješ od čupanja. Nemoj brate, dođi kući, reci da nemaš para ili da si kleptoman…Dođi, možemo i popit’ kavu ujutro, ne moraš se onda ni rano ustajat. Popijemo kavicu, odemod a ubereš šta hoćeš od voćaka i odeš…’

Nakon što je s OPG-a Tvrtko nepoznati lopov tijekom noći ukrao jabuke i kruške, vlasnik tog OPG-a Tvrtko Gačić Vinkov na Facebooku je objavio video snimku namjenjenu lopovima.

‘Nezgodno je doći po noći pa strahovati hoće te netko vidjeti…’

‘Javljam se loli koja me noćas posjetila tu i odradila samoposlugu. Samo da znaš, budući da mi voćke nisu označene: od krušaka si izvadio pastorčice, to ti je onako kasno jesensko-zimska, izvadio si jabuke bobovac, izvadio si 5 komada kardinala, a to ti je kasno jesenska do zimska jabuka. Nisam ti se stigao javiti prošle godine, one šljive tamo što si povadio, to ti je kombinacija top sorti. A ono što si vadio koju godinuprije, to su isto bile većinom jabuke. Znam da je nezgodno doći po noći i strahovati hoće te netko vidjeti, znam, zajeb je, zato se ne moraš sljedeći put sekirati. Dođi kući pa pokucaJ, dat ću ti. Meni se, majke mi, ne bi dalo u 3, 4, 5 u noći dolaziti po mraku, hladno, blato… Ono, katastrofa, čovječe, ne budi lud. Dođi kući pa uzmi tamo voća koliko trebaš, ne moraš ići ovamo u blato’, poručio je lopovu, a dodao je i da su blizu i super dunje. Objasnio je i kako su dunje posađene.

‘Tri reda leskovačke, pa red vranjske, pa tri reda leskovačke pa tri reda vranjske. Čisto da znaš šta vadiš, a ne da bezveze povadiš pa posadiš, pa strepiš šta će biti od voćaka’, kaže Vinkov.



‘Nisi ti budala, to je u Hrvatskoj normalno’

Ističe da ovo nije prva takva krađa. Jedna se dogodila prošle godine, a jedna i prije pet godina. Tada je zvao policiju i bio jako ljut, a danas ipak drugačije razmišlja.

‘Nisi ti budala, ti si čestit čovjek u čestitoj Hrvatskoj, to je u Hrvatskoj normalno, j…š sve ako nećeš ukrasti, budala si ako ne ukradeš. Tako da, volim vas ja, divno ste i krasni, ali kažem vam, nemojte dolaziti po blatu i noći, to je i meni tlaka. Bruh dobiješ od čupanja. Nemoj brate, dođi kući, reci da nemaš para ili da si kleptoman…Dođi, možemo i popit’ kavu ujutro, ne moraš se onda ni rano ustajat. Popijemo kavicu, odemo da ubereš šta hoćeš od voćaka i odeš’, rekao je Tvrtko Gačić Vinkov u video snimci. Dodaje i da mu je lopov napravio uslugu jer sada ne mora misliti na koje mjesto će posaditi nove voćke jer sada ima novih rupa, onih iz kojih je lopov izvadio i ukrao posađene voćke.