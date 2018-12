VLASNIK LICENCE IZBORA ZA MISS UNIVERSE VLADIMIR KRALJEVIĆ: ‘Predsjednik Trump je genij i on mi je uzor’

Za Vladimira Kraljevića, vlasnika licence izbora za Miss Universe, Donald Trump je ‘genij’ i ‘uzor’

Vladimir Kraljević, vlasnik licence izbora za Miss Universe, prijatelj je s Donaldom Trumpom već 30 godina. O Trumpu, koji ga je postavio za posebnog savjetnika, Kraljević ima samo riječi hvale, on je za njega “genij” i njegov “uzor”, piše Nova TV.

Gostujući u Dnevniku Nove TV, Kraljević je rekao da je zajedno sa svojom ženom postao volonter za Trumpa u Europi čim je najavio da će se kandidirati za predsjednika te je zbog toga od Trumpa dobio nagradu “Presidential Advisory Board”.

‘Trump je genij i on mi je uzor’

Kraljević je rekao da je preko Trumpova oca Freda upoznao i cijelu obitelj.

“Imao sam šansu upoznati njegovog pokojnog oca Freda, pa tako i cijelu njegovu familiju. Fred i ja nismo svaki dan pili kavu, ali smo se viđali tu i tamo. Predsjednik Trump je genij i on mi je uzor”

TKO JE ROBERT MUELLER, ČOVJEK KOJI WASHINGTON DRŽI U NEIZVJESNOSTI? Šuti kao zaliven i iskušava Donalda Trumpa

Trump zna puno o klimatskim porukama

Vezano za česte kritike Trumpa, posebno zbog njegove politike prema ilegalnim migrantima, stava oko klimatskih promjena i odnosa s nekim ženama, Kraljević je rekao je tek da o klimatskim promjenama Trump zna više od njega i da nema ništa protiv legalnih imigranata.

“O klimatskim promjenama on zna više nego ja. On svaki dan, 10 puta na dan, dobiva briefing. On hoće imigrante, itekako ih hoće, ali legalno”, rekao je Kraljević

BIVŠI ŠEF AMERIČKE DIPLOMACIJE: ‘Trump je nediscipliniran, ne voli čitati, nije informiran’

Najveći uspjeh sudjelovanje na Trumpovoj inauguraciji

Na pitanje na temelju čega je dobio priznanje Grada Nove Gradiške, Kraljević je rekao da je ponosan što je u taj grad, gdje je išao u školu te gdje je “morao skupljati željezo da bi prehranio sebe i mamu”, doveo Ivanu Trump i Josepha Cinquea.

“A najveći mi je uspjeh do sada, postigao sam točno što sam želio, bilo biti na inauguraciji Donalda Trumpa”, rekao je Kraljević i nadodao da svoja poznanstva u Americi koristi i za promociju Hrvatske.

“Apsolutno. Premijeru prvog i zadnjeg filma koji je u Hrvatskoj napravljen za vrijeme rata, film ‘Gospa’ Jakova Sedlara, smo imali u New Yorku u Radio City Music Hallu. To je bila senzacija, to je bilo prvi put da su ljudi čuli za Hrvatsku”, zaključio je Kraljević.

NOVA IMENOVANJA U BIJELOJ KUĆI: Trump bivšu novinarku imenovao veleposlanicom u UN-u, bivšeg suradnika Busha ministrom pravosuđa