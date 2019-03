VLASNIK KRUZERA KOJI SE GRADI U ULJANIKU PRIJETI KAZNENOM PRIJAVOM: Zbog štrajka mu je ugrožen posao

Sindikati već osam dana u Uljanik ne puštaju ni kooperante

Ne dopuste li iz Uljanika nastavak rada na polarnom kruzeru, odvjetnički tim brodovlasnika Scenic grupe podnijet će kaznene prijave protiv Štrajkaškog odbora i Uprave pulskog brodogradilišta, stoji u pismu odvjetnika Scenic grupe iz Australije, vlasnika kruzera koji se gradi u Uljaniku.

To je u četvrtak Novoj TV potvrdio i čelnik Štrajkaškog odbora Boris Cerovac. “O tome smo raspravljali na današnjoj sjednici Štrajkaškog odbora. Situacija je doista teška i neizdrživa, prijetnje stižu sa svih strana, od brodovlasnika i kooperanata do samih radnika i političara.

Radnici su već osmi dan u štrajku, kooperantima je i dalje ulaz u krugu brodogradilišta zabranjen, a hoće li se ta odluka promijeniti ostaje da se vidi”, izjavio je Cerovac, predsjednik Jadranskog sindikata.

‘Ako me policija pozove, rado ću se odazvati

Predsjednik Jadranskog sidnikata već je ranije Hini govorio kako je na njega pokrenuta hajka. “Ovo je veliki igrokaz, sada je krenula hajka na mene kako bi i mene ocrnili. Nitko me još nije kontaktirao, ako me policija pozove na razgovor rado ću se odazvati. Uostalom, i prije otprilike dva mjeseca bio sam na razgovoru na policiji u svojstvu svjedoka. Stoga, tu sam, neka me zovu, ja ću se bez problema odazvati”, izjavio je. Tvrdi i da je kad je bio član Nadzornog odbora Uljanik brodogradilišta, upozoravao na nepravilnosti u gradnji četiriju brodova s velikim gubicima, tzv. balkova.

Privedeni čelnici

U akciji Uljanik privedeni su bivši predsjednik Uprave Uljanik grupe Gianni Rossanda, bivši predsjednik Uprave Uljanik grupe Anton Brajković, bivši članovi Uprave Marinko Brgić i Veljko Grbac, predsjednik Uprave 3. maja Maksimilijan Percan, direktor Uljanik plovidbe Dragutin Pavletić, direktor Uljanik Shipmanagmenta Darko Šorc, bivši direktor Uljanik Brodogradilišta Silvan Kranjc.

Inače, devetorica osumnjičenih za kaznena djela zlouporabe u gospodarskom poslovanju i jednu subvencijsku prijevaru u brodogradilištima Uljanik i 3. maj, ‘tešku’ oko 1,2 milijarde kuna, ujutro su dovedena na Županijski sud u Rijeci, gdje je počelo saslušanje kod suca istrage Duška Tišme, koji će odlučiti o njihovu zadržavanju u istražnom zatvoru.

