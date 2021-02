VLASNIK KOJI JE OTVORIO TERETANU OSTAT ĆE 30 DANA U PRITVORU? Glas poduzetnika ga podržao, nude mu pravnu pomoć

Izvršni direktor UGP-a Dražen Oreščanin koji se pojavio ispred teretane Quantum Gym na zagrebačkoj Trešnjevci izjavo je na društvenim mrežama da je to jedini lokal koji se jutros otvorio te da je riječ o poduzetniku Andriji Klariću, kojeg sada očito čeka sudski proces, u čemu može očekivati pravnu pomoć UGP-a, što osiguravaju svi svojim članovima

Vlasnika teretane koji je priveden nakon što je u ponedjeljak ujutro otvorio objekt unatoč zabrani rada na društvenim mrežama podržala je Udruga Glas poduzetnika (UGP), a od najavljenog otvaranja ipak su odustali ugostitelji.

Izvršni direktor UGP-a Dražen Oreščanin koji se pojavio ispred teretane Quantum Gym na zagrebačkoj Trešnjevci izjavo je na društvenim mrežama da je to jedini lokal koji se jutros otvorio te da je riječ o poduzetniku Andriji Klariću, kojeg sada očito čeka sudski proces, u čemu može očekivati pravnu pomoć UGP-a, što osiguravaju svi svojim članovima.

POLICIJA RAZGOVARALA I S KĆERI VLASNIKA TERETANE: ‘Nemojte to raditi, vaš će otac ionako dovoljno ispaštati’

U pritvoru će ostati 30 dana?

U video snimci sebe ispred tog objekta, na kojoj se vide i policajci i snimatelji, Oreščanin je kazao da je policajce pitao smije li ući unutra, na što su mu odgovorili da ne smije i da je objekt zaključan, kao i da je razgovarao s Klarićevom kćerkom koja mu je rekla da joj je otac uhićen, da ga je privela policija i da mu ide odnijeti stvari jer je vrlo izvjesno da će u pritvoru provesti neko vrijeme.

“Ono što ne bismo htjeli je da u pritvoru ostane 30 dana zbog mogućnosti kaznenog djela, ali u svakom slučaju UPG će pružiti podršku”, kazao je Oreščanin, najavljujući veliku prosvjednu akciju UGP-a u Zagrebu na Trgu bana Jelačića u 10 sati u srijedu.

Odlukom Nacionalnog stožera do 15. veljače produljena je mjera zabrane rada teretanama i sličnim sportskim centrima te ugostiteljima, a kršenje te mjere povlači visoke kazne koje se kreću od 20 do 70 tisuća kuna i do tri godine zatvora.

POLICIJA ODVELA VLASNIKA TERETANE: Otvorio je unatoč zabrani: ‘Razlozi zašto sam ovo učinio su vrlo jednostavni… Ne vjerujem im više’

Ugostitelji će pričekati 15. veljače

Od predsjednika Udruženja ugostitelja Zagreba Franza Letice u ponedjeljak prije podne se doznaje da su zagrebački ugostitelji, unatoč svim najavama, ipak većinom odlučili pričekati 15. veljače da vide hoće li biti novih odluka oko otvaranja njihovog posla.

Ponavlja da udruženje ne potiče i ne poziva na otvaranje prije nego se zabrana rada ukine niti organizira bilo kakva prosvjedna okupljanja ugostitelja, ali kaže da i ako je netko od ugostitelja jutros otvorio, za što postoji mogućnost, nije poznato koji su to niti žele u medije.