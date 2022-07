U nedjelju oko 22 sata u Amruševoj ulici u središtu Zagreba dogodila se lakša prometna nezgoda u kojoj je sudjelovao bivši predsjednik RH Ivo Josipović. On je svojim vozilom naletio na terasu kafića Kolaž te srušio nekoliko stolova. Josipović je nakon nezgode izjavio da uopće nije uočio terasu kafića. Vlasnik kafića Željko Drmić za Jutarnji list je kazao, pak, da mu nije jasno kako Josipović nije vidio terasu njegovog lokala.

"Ova ulica je mala, mirna i nije prometna, tu se vozi maksimalno 30, tako da do sada nije bilo problema. Iskreno, nije mi jasno kako on nije vidio terasu koja se prostire na dva parkirna mjesta. Na uglu Petrinjske i Amruševe gradi se hotel i već su oni zauzeli jedan trak, sigurno duljinom barem 50 metara. On je zapravo vozio po dijelu koji je predviđen za parkiranje vozila, to niti nije vozni trak. Ne znamo je li bio na mobitelu ili slično, izašli smo tek kad se čula silina udarca i kad se željezo počelo savijati", kaže Drmić.

'Uništio mi je tri stola, šest stolaca, polomio blokove...'

Pobrojao je i inventar koji mu je nepažljivi bivši predsjendik oštetio.

"Uništio mi je tri stola, šest stolaca, polomio blokove na kojima je terasa jer oni nisu predviđeni za auto, time mi je uništena i statika terase. Budući da su stolovi od teškog željeza, jedan se dio odlomio i slomio gostu kotač na biciklu pa i to sad ja moram nadoknaditi", kazao je te ugrubo izračunavši rekao da ukupna šteta iznosi 4000 eura.

Kaže da mu je najviše žao djevojaka koje su sjedile na terasi, a došle su u Zagreb na prijemni ispit za upis na fakultet.

"Pale su na pod od udarca i šoka. Ja sam ih odmah ponudio vodom i pitao ih trebaju li hitnu pomoć. Josipović im se nije ni obratio dok nije vidio da smo svi oko njih. Jednoj je došla i mama, razgovarala je s Josipovićem", kazao je vlasnik kafića za Jutarnji list.

Još je rekao kako mu je čudno što su policjaci alkotestirali Josipovića podaljeod drugih. Alkotest je, inače pokazao nulu.