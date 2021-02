VLASNIK KAFIĆA IZ IMOTSKOG KOJI JE ZABRANIO ULAZAK SDP-ovcima: ‘Ako to mogu napraviti u centru Jugoslavije, mogu i ja u centru Hrvatske’

Prvi čovjek SDP ne smatra to govorom mržnje nego kritikom, a vlasniku hotela kraj Imotskom zahvalio je na reklami

Nakon što je riječki kafić poslalo poruku HDZ-ovcima da nisu dobrodošli kod njih piti kavu, iz Imotskog je stigao odgovor. Vlasnik hotela zabranio je ulaz članovima SDP-a, točnije Arsenu Bauku i Nenadu Staziću. Vlasnik tvrdi da nije član nijedne stranke, a odgovornosti za učinjeno se ne boji. Plakat sa zabranom je skinut, ali poruka je već poslana.

“Ako oni mogu u centru Jugoslavije napraviti to što su napravili, mogu ja u centru Hrvatske napraviti to što sam napravio. Vidim da ne odgovora ni SDP-u ni HDZ-u ni nikome, ali mene to apsolutno ne interesira”, kazao je vlasnik hotela Teo Zdilar za RTL.

Na Bauka i Stazića je ljut zbog kaznenih prijava koje su digli protiv organizatora prošlogodišnjeg karnevala zbog krnje koji je predstavljao istospolni par s djetetom.

HDZ smatra da je to govor mržnje

“Ako gospodin Bauk i Stazić nemaju ništa protiv pedera neka ih dovedu u svoje dvorište i neka paradiraju s njima koliko god hoće”, rekao je Zdilar.

Iz HDZ-a su reagirali i na ovu zabranu smatrajući je nedopustivom. Za predsjednika Vlade u jednom i drugom slučaju riječ je o opasnom govoru mržnje.

“Razumijem da su ljudi napeti, ali nije rješenje produbljivati te tenzije, raditi na podjelama u društvu, raditi na animozitetu, raditi na diskriminaciji, tome se treba usprotiviti”, kazao je Andrej Plenković.

Grbin vlasniku hotela zahvalio na reklami

“Kritika je dopuštena i ovakva. Čudi me da predsjednik Vlade, gospodin Plenković, koji je deklarirani europejac i to ne zna. Ako ne zna, onda ga pozivam da to pita Angelu Merkel kako je ona reagirala kad je njoj bilo zabranjeno ući u jedan restoran u Berlinu”, kazao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

A u Imotskom ističu kako je riječ o gostoljubivom gradu, gdje su svi dobrodošli.

“Nemam protiv nikoga ništa, pa čak ni protiv svoje punice”, kaže Josip Kraljević iz Prološca.

