Vlasnik hotela Šipan, Nijemac Reinhard Allan Rade raspisao je tjeralicu radi, kako sam navodi u obavijesti mještanima, zločina počinjenog na njegovom zemljištu.

Taj je zločin, kako prenosi Dulist.hr, posječeno stablo. Kako dalje stoji u oglasu, Nijemac je ponudio je nagradu od 5 tisuća eura onome čiji tragovi dovedu do počinitelja, a sve je prijavio i policiji. Mještani su, dakako - u šoku.

"Švabo je stavio oglas da traži zločinca, napisano je takvim tonom kao da smo u ratu pa se postavljaju oglasi ‘traže se’. On je kupio baštinu na brdu, točnu lokaciju ne znam, ali otprilike znam taj teren jer sam lovac. Taj teren je zarastao u draču, može imati stablo masline suho, a može imati i staro. Nalazi se u napuštenoj baštini, u vrhu brda, a vraga crnoga je to stablo od velike važnosti. Ne znam točno koje je stablo pošegano, ali u svakom slučaju to je staro stablo. Ovaj način pisanja je nečuven, ne bi da su stavili u proglasu pa ako se ne pronađe krivac, strijeljat će se dvanaest muškaraca na rivi. Nemam pojma je li bila policija i je li on to prijavio, a kada sam jučer vidio oglas, mislio sam da je zezancija povodom karnevala. Jučer sam prolazio u luci i prva misao mi je bila da je to karnevo. A tko je pošego i je li netko pošego pitanje je. Nije to obrađeni maslinik ili voćnjak pa da je netko došao čovjeku u baštinu pošegati maslinu. Način komunikacije je zastrašujuć", istaknuo je mještanin Šipana.

Vlasniku je hotela ostavljena i poruka u kojoj ga se optužuje za uzurpaciju i krađu javnog prostora.

Gradska vijećnica Olga Muratti potvrdila je kako je sve što je napisano u reakciji na vlasnikovu tjeralicu točno.

"Stojim u potpunosti iza ovoga tko je napisao reakciju. Ne znam tko je, ne mogu to niti pretpostaviti, a to nije ni važno, to je istina. To su činjenice na koje sam ukazivala i kao gradska vijećnica. Očekujem da komunalni odjel konačno zaštiti javnu površinu", rekla je za DuList Muratti.

"On sve koristi u privatne svrhe, a to je javna površina. Tu je uvijek hotel uzimao koncesiju za javnu površinu. Od kad je hotel dobio novog vlasnika, on jednostavno ne uzima koncesiju. To sam pitanje pokretala i na Gradskom vijeću te mi je odgovoreno da koncesiju nije tražio. Međutim, ako on nije tražio, je li Grad Dubrovnik provjerio što mu se događa s površinom za koju raniji koncesionar nije tražio produžetak koncesije? To je kao da ja uzmem koncesiju za stolove na Stradunu i dogodine je ne zatražim, ali ne znači to da i dalje mogu nastaviti koristiti javnu površinu, a to se ovdje događa. Na to sam ukazivala javno, ali me uopće nisu shvatili. Pitanje je što rade oni koji su zaduženi pratiti svoju imovinu. Tu je problem! Ovaj problem će eskalirati", smatra Muratti koja ponašanje vlasnika hotela smatra nedopustivim.

"Otoku se nanosi velika šteta. Hotel je jedini gospodarski subjekt koji je značio život mjesta, a ne radi od kad je dobio novog vlasnika. Moraju se iznaći zakonske mogućnosti da se nešto napravi. Nedopustivo je ovakvo ponašanje. Tu se mještani ne mogu sami boriti, treba im pomoć. Na strani sam mještana i stat ću uz njih, uvijek. Ja nemam problem o tome javno govoriti", poručuje gradska vijećnica.

"Tražim postupanje nadležnih službi i inzistirat ću na tome. Dva gradska odjela to hitno moraju riješiti. Dva gradska odjela imaju ozbiljan problem i ozbiljan posao. Smatram da se moraju pokrenuti i ovaj problem riješiti prije početka sezone", rekla je Muratti.

Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske za Dulist stigla je potvrda da je njemački državljanin 15. veljače prijavio kazneno djelo. Kako je navedeno u prijavi, riječ je o deblu hrasta posjećenom na zemljištu tvrtke njemačkog državljanina u razdoblju između studenog 2022. i 14. veljače 2023. Nijemac je procijenio štetu na 1200 eura.